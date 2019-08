Emlékeztek még José González rongyosra hallgatott Heartbeats c. dalára?

Ha szeretted a Narancsvidék, a Walter Mitty titkos élete, vagy akár a Red Dead Redemption videojáték soundtrackjét, akkor biztosan egyetértesz velünk abban, hogy José González generációja egyik legtehetségesebb énekes-gitárosa.

Jó hír a rajongóknak és persze azoknak is, akik kíváncsiak, mire ez a nagy felhajtás az argentin-svéd zenész körül,

José González szeptember 14-én 19:30-kor élőben zenél a Balaton Pikniken.

A fesztivált a balatonboglári Gömbkilátónál rendezik meg második alkalommal, szeptember 13. és 14. között. Természetesen a fantázianév nem véletlen, hiszen itt nem hajnalig tartó csinnadrattára kell számítani, hanem fűben ülős jammelgetésre és borozgatásra délutántól késő estig. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük, mit kell tudni a 2019-es Balaton Piknikről.

Most viszont térjünk vissza José Gonzálezhez!

José Gabriel González 1978-ban született a svédországi Göteborgban argentin szülők gyermekeként. Fiatalkorában főként latin folk és pop zenét hallgatott, kedvencei közé tartozott a kubai énekes-dalszerző Silvio Rodríguez, Bob Marley és Michael Jackson.

A kilencvenes években hardcore punk és rockbandákban gitározott, majd 2003-ban megjelent első szólóalbuma, a Veneer. A lemezen 11 dal található, melyek mindegyike jól tükrözi a Gonzálezre jellemző, klasszikus gitárt és visszafogott vokált elegyítő stílust. Érdekesség, hogy habár szintén a Veneeren található a népszerű Heartbeats (jelentése: szívdobbanások) című dal, az valójában a svéd, elektronikus zenét játszó The Knife számának feldolgozása.

A rajongóknak négy évet kellett várnia a második albumra, amely az In Our Nature nevet kapta. A 2007-es lemezzel González elnyerte a European Border Breakers Awardot (körülbelül: Európai Határátívelő Díj), ami olyan előadóművész vagy együttes teljesítményét ismeri el, akik vagy amelyek első külföldön kiadott lemezükkel hazájukon kívül is jelentős közönségsikereket értek el. Az album legnépszerűbb dala a szintén feldolgozás Teardrop szerelmes ballada lett.

2010-ben dokumentumfilm jelent meg az énekes életéről, The Extraordinary Ordinary Life Of Jose Gonzalez (José González egészen különleges élete) címmel, amit 2015-ben a szintén díjnyertes Vestiges & Claws lemez követett. Az új album az első, amelyen csak saját, a civilizáció, a humanizmus és a szolidaritás témáját körüljáró dalok szerepelnek.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a világ egyik legtehetségesebb zenésze hazánkba látogat szeptemberben, így élőben megtapasztalhatjuk azt a különös melódiát, amit González dalai magukban rejtenek.

Tehát ne feledjétek, szeptember 14. 19:30 Balaton Piknik, José González-koncert!