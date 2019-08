Színes programkavalkáddal vár a Mesterségek Ünnepe

Mint minden évben, idén is olyan programok színesítik a Mesterségek Ünnepét, amelyek különlegesek, érdekesek, ebben a felállásban először láthatóak a nagyközönség előtt, alapjuk a népművészet, de valamilyen irányba kikacsintanak más műfajok felé.

A nagyszínpadon most már évek óta hagyomány, hogy az esti főkoncertet egy nagyszabású táncelőadás „vezeti fel” délután 5 órai kezdettel és ezt követi este 7 órakor a nagykoncert.

Augusztus 17.

Augusztus 17-én a Kerekes Band popzene felé nyitó különleges hangzásvilágú koncertjével lesz az est sztárvendége. A fesztivál a fiataloknak kedveskedik a koncert előtti programmal, amely a Summerfest nemzetközi táncfesztivál lesz, olyan különlegességekkel kiegészülve, mint egy húsztagú japán dobzenekar, vagy mallorcai és kozák táncosok. Ezen a napon az esti táncház is tartogat izgalmakat: bolgár és bosnyák zenekarok és táncosok vezetik majd. Ezen a napon a fesztivál nyitókoncertje is egy nagyszabású előadás lesz. A Tekerőzenekar szinte egyidős a Mesterségek Ünnepével, hiszen idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.

Augusztus 18.

Augusztus 18-án egy igazi világsztárt lát vendégül a fesztivál. Lajkó Félix érkezik a Budai Várba nagyzenekarával, igazi hangorkán és őrületes hangulat várható tehát az Oroszlános udvarban. Ezt a programot itt láthatja először a budapesti nyáron a nagyközönség. És, ami ezt a programot felvezeti az is egy újdonság, igazi különlegesség. Délután 5 órától a „folkTREND!”elnevezésű divatbemutató kerül megrendezésre. A program mottója: „a hagyomány a régi, a stílus az új”, ami azt a nem titkolt szándékot fejezi ki, hogy a mai kor designerei ismerjék fel a hagyományos népművészet szépségeit és művészi erejét, s beemelve a mai kor divatjába népszerűsítsék, terjesszék, tegyék azt vonzóvá, hordhatóvá az új kor rohanó világa számára is.

Augusztus 19.

Augusztus 19-én ismét egy születésnapját ünneplő zenekarral kezdi a műsort a nagyszínpadon. A moldvai zenét játszó Zurgó Együttes fog játszani 15 órakor, majd a jazz világának egy nagy sztárja érkezik Magyarországra, Chris Potter személyében. A koncert különlegessége, hogy Potter Dresch Mihály zenekara vendégeként lép fel, s így a népzene-világzene-amerikai jazz egy különleges, soha nem hallott fúzióját élvezhetjük majd az Oroszlános udvar nagyszínpadán este 7 órai kezdettel.

Augusztus 20.

Augusztus 20-án hagyományosan az eredeti, magyar népzenéé a főszerep. Csodálatosan színes Matyó néptáncprogrammal, a Fitos Dezső társulattal, Szalonna és Bandájával ünnepelhetjük az államalapítás évfordulóját, ám az esti főprogram szintén egy kitekintés lesz, ezúttal a komolyzene világával ismerkedhetünk Bársony Bálint szaxofon művész zenekarának segítségével, amely Magyar Rhapsody Projectjével érkezik hozzánk, hogy egy fergeteges zárókoncertet adjon az Oroszlános udvar nagyszínpadán. A műsorban klasszikus zeneszerzőink, Bartók, Kodály, Liszt, Brahms népszerű dallamai szólalnak meg jazzes, világzenés feldolgozásban.

Hagyományosan lesz kenyérszentelés is a Mátyás templom előtt, ám idén, a sok éve tartó nagy melegre tekintettel ez nem délután, hanem reggel 9:30-kor lesz.

Az idei év fővendége Japán. A japán kézműves mesterek mellett természetesen találkozni fogunk japán előadásokkal, különleges programokkal is. Részt vehetünk egy hagyományos japán teaszertartáson mindjárt az első nap, augusztus 17-én este, de lesz harcművészeti és bonszáj előadás is, vagy megismerkedhetünk a Sakuhacsival is, ami egy furcsa 5 lyukú japán fuvola. Láthatunk majd kimonókat, kardvívást és nem maradhat el a különleges japán dobzene sem. Mindezeket a programokat a kisszínpadon csodálhatjuk meg. Emellett, a fesztivál egész területén bármikor felbukkanhatnak a japán dobosok, harcosok egy-egy rövid bemutató erejéig, hogy aztán néhány perc múlva máshol folytassák meglepetésszerűen.

A most épülő Cziffra központ szintén egy érdekes projekttel állt elő. Országos turnéra indultak, hogy fesztiválokon, nagyszabású rendezvényeken hirdessék a hamarosan megnyíló Cziffra központot, amely egy kiállító, találkozó és bemutatóhelye lesz a mai, kortárs roma kultúrának, egy olyan hely, ahol roma és nem roma fiatalokat, illetve bármely korosztály képviselőit egyaránt szívesen várják majd az ismerkedésre és párbeszédre. Augusztus 17-én, a fesztivál nyitónapján, az „Úton van a Cziffra központ” című rendezvény keretein belül lesz Romani design divatbemutató, a Snétberger központ jazz hallgatóinak koncertje és fellép a fiatal Sárközy Lajos is zenekarával.

És persze lesz vásári mulatság is bőven, Rumi László gólyalábasai, dudások és tekerősök szórakoztatnak majd minket. Nem maradhat el idén sem Környei Alice különleges babajátszója az Újvilág kertben és egy teljesen új helyszínt is bebarangolhatunk idén. A babajátszó mellett a szülők sem fognak unatkozni: a folk kocsmában folyamatosan szól majd az élő népzene, sőt folk-karaokéval is próbálkozhatnak a bátrabbak.

