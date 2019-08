Az ember, aki mindenhatónak hitte magát: Kiből lett Charles Manson?

Napokon belül mozikba kerül a Volt egyszer egy… Hollywood c. Tarantino mozi, ami külön cselekményszálat szentelt a hírhedt Charles Manson és szektája által elkövetett, brutális gyilkosságoknak. Szinte hihetetlen, de ezek a szörnyűségek éppen 50 évvel ezelőtt történtek.

Kérdés sem férhet hozzá, hogy Charles Manson pszichopata volt: gyakran emlegette magát Jézus és a Sátán megtestesüléseként. Szektavezérként szörnyűségeket követett el, és már a gyilkosságok előtt megjárta a börtönt lopásért, csalásért, prostituáltak futtatásáért. Valószínűleg már mindenki hallott róla, vagy így, vagy úgy; azt például sokan tudják, hogy tőle kölcsönözte vezetéknevét Marilyn Manson, és hogy miatta ért véget túl korán Roman Polanski 8 hónapos állapotos, színésznő felesége, a gyönyörű Sharon Tate élete. Mindarra, ami miatt 2017-ben, 83 évesen a börtönben érte a halál, nehéz volna magyarázatot találni; a megbocsájthatatlan tettekre akkor sincs mentség, ha Manson hendikeppel indult az életben.

Charles Manson hányattatott sorsú kisgyerek volt. Anyja, Kathleen Maddox 16 évesen szülte, vérszerinti apjával vélhetően sosem találkozott. A fiatal anyuka gyakran a pohár fenekére nézett, és egyes források szerint arra is volt precedens, hogy egy pohár sörért eladta fiát, aki aztán pár nap múlva visszakerült hozzá. A nő bűncselekményekben vett részt, amiért bátyjával börtönbüntetésre ítélték őket. Manson mindössze 9 éves volt 1942-es szabadlábra helyezésekor, és örökre agyába véste azt a számára nagyon boldog pillanatot, amikor újra magához ölelhette. A dolgaik viszont nem alakultak jól, rosszabbnál rosszabb helyekre költöznek, míg végül 1947-ben Kathleen úgy döntött, árvaházba adja, helyet viszont nem talált neki.

13 évesen követhette el első rablását, elfogása után fiúiskolába küldték, ahol elmondása szerint szexuális zaklatás áldozata lett és kegyetlenül bántak vele. Nem volt éltanuló, állítólag írni is alig tudott, az IQ-ját viszont 121-nek mérték. 1955-ben megnősült, házasságából egy fia is született, de nagy boldogság nem tartott sokáig, mert Manson újra visszakerült a rácsok mögé. Miután felesége elhagyta, a prostituáltak körül somfordált, és az egyiküket el is vette. Sikerre vágyott, de állandó elutasításban volt része. Zenésznek készült, a beszédes nevű, Alvin “Creepy” Karpis bandavezértől még gitározni is megtanult. Dalokat és verseket írt, de azok csak a gyilkosságok nyilvánosságra kerülése, valamint nagy port kavaró bebörtönzése után váltak igazán ismertté. Akkor azonban olyan nagy nevek gondolták újra a Charles Manson-szerzeményeket, mint az előbb említett Marilyn Manson vagy a Guns N’ Roses.

Rémtetteivel ugyan kivívta az emberek figyelmét, de ilyen hírverésre talán még ő, egy teljesen elborult elméjű ember sem vágyott. A végzet már utolérte, az áldozatok családtagjainak veszteségét viszont soha, semmi nem fogja pótolni. Ma nekik állítunk emléket ezzel a cikkel.

Abigail Ann Folger

Wojciech Frykowski

Steven Earl Parent

Sharon Tate Polanski

Jay Sebring

Leno and Rosemary LaBianca