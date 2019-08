4+1 dolog, amit tudnod kell a The 1975-ról

A Szigetre érkező merész brit négyes, azaz a The 1975 lassan két évtizede zenél együtt, frontemberükről egy időben azt írták, Taylor Swift köreiben mozog. Az esti koncert előtt 5 még ezeknél is érdekfeszítőbb infót tudhatsz meg róluk!

Név

Nem random választás eredménye a The 1975 név. A beat irodalom kiemelkedő alakjának, Jack Kerouac amerikai írónak verseskötete, azaz egy annak utolsó oldalán feljegyzett dátum tetszett meg a srácoknak.

Első dal

A The 1975 2013-ban szerzett ismertséget a Chocolate c. dallal, ami az Egyesült Királyság indie lejátszási listáin a második helyig jutott. Címével ellentétben nem az édességről, hanem a marihuánáról szól. A banda első embere, Matt Healy így nyilatkozott róla:

“Ez egy afféle szerelmeslevél a helyi hatóságoknak…”

Inspiráció

A The 1975 zenéjén összességében érezhető a 80-as évek hatása, és a srácok nem is titkolják, hogy az időszak legnagyobb előadói, köztük például Michael Jackson, Prince, Peter Gabriel, és a My Bloody Valentine muzsikáját veszik elő, ha beüt az alkotói válság. Az élet dolgai által ihletett dalok fontos üzenetet közvetítenek, szövege miatt a legvitatottabb szerzeményüknek számító Love It If We Made It például Healy szerint a remény gyémántja a homokban. A világban mindent úgy hoznak létre, hogy azok bármi áron, de kiprovokálják a figyelmünket, erre próbál reflektálni a dal.

Furcsa pletykák

A hosszú című (You Are So Beautiful Yet So Unaware of It) második albumot sokan a One Direction What Makes You Beautiful c. dalához hasonlították, azt feltételezve, Healy-ék így szúrnak oda az egykori tinisztároknak. Bár van némi hasonlóság a címekben, de ténynek azért nem neveznénk, főleg, mivel a srácok még csak nem is reagáltak a “vádakra”.

Díjak

2014-ben a New Musical Express (NME) az év legrosszabb bandájának választotta őket, de persze nem okoztak álmatlan éjszakákat a feltörekvő bandának. Kitartó munkájuknak, szenvedélyüknek, és töretlen lelkesedésüknek hála 2017-ben már az NME Best Live Band Award nevű díja, azaz a legjobb élő szereplésekért járó elismerés ütötte a markukat. Eddig 40 jelölést gyűjtöttek be, amiből 10-et díjra is váltottak, a Brit Awardson például “legjobb zenekar” kategóriában 2017-ben és 2019-ben is a legjobbnak választották őket.