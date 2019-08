A Papp László Arénában zárja az évet a Halott Pénz

Az idén 15 éves zenekar december 29-én egy hatalmas Aréna show-val zárja 2019-et.

15 évvel ezelőtt Marsalkó Dávid szólóprojektjeként indult, majd később egy hétfős zenekarrá bővült a Halott Pénz, mely az elmúlt években koncertek százaival, jelentős szakmai díjakkal és listavezető slágerekkel bizonyította, hogy az ország egyik legnépszerűbb zenekarává nőtte ki magát.

„Akik a Feneked a gyengémnél kinevettek, azok Instán azóta bekövettek.” – hangzik az önreflexió a zenekar Otthon című dalában, mely a csapat életében a sikernek köszönhetően 2013 őszén bekövetkezett nagy változásokhoz fűződő emlékeket is feleleveníti.

Az első díjakat a Halott Pénz számára az említett felvételt is tartalmazó lemez, a Szólj anyunak, hogy a városban vagyok hozta meg, hisz többek között olyan slágereknek hála, mint az Ugyanúgy hallasz, a Farkasok dala, vagy a Minden szobába kell álom a kiadvány elnyerte a legjobb rap- vagy hip-hop albumnak járó Fonogram-díjat.

Az elismerést egy évvel később a Valami van a levegőben című felvétel kapcsán a srácok már két kategóriában is átvehették, ráadásul a dal a mai napig a Halott Pénz egyik legnépszerűbb szerzeményének számít.

2016 áprilisában a fiúk elkészítették az Ülni.Örülni.Megőrülni. elnevezésű lemezüket, amelyen a Darabokra törted a szívem című, a zenekar eddigi egyetlen feldolgozása is szerepel. Az első Petőfi Zenei Díj átadásán ezt a slágert az év dalának választották, de ugyanekkor a formáció az év zenekarának és az év videoklipjének járó szobrocskákat is bezsebelte, ráadásul az év albumborítójáért adott elismerést is megkaparintották.

A következő évtől a Halott Pénz a hazai fesztiválok állandó fellépőjévé vált, az új dalok és klipek pedig további szakmai díjakat érdemeltek ki. Mindemellett 2018-ban egy három állomásos telt házas Aréna-turnéval is megörvendeztették rajongóikat, miközben megjelent a Valami Amerika 3. részében is elhangzó Mindenre ráveszel, és a nagy közönségkedvenc, a Hajtól szívig.

A csapat sikerei közé sorolható még, hogy elsőként játszottak három egymás utáni napon telt ház előtt az Akvárium Klub nagytermében és zsinórban nyolc alkalommal töltötték meg teljesen a főváros legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyét, a Budapest Parkot.

2019 a zenekar számára a 15 éves jubileum jegyében telik. Tavaszi turnéjukat és az Amikor feladnád című dalukat követően a nyáron egy különleges születésnapi műsorral léptek fel a VOLT Fesztiválon, december 29-ére pedig egy újabb szuperprodukcióval készülnek a Papp László Budapest Sportaréna színpadán.

A frontember, Marsalkó Dávid utóbbival kapcsolatban így fogalmazott:

„2004-ben indult el a Halott Pénz története, amiből végül egy olyan sztori lett, amiről álmodni sem mertünk volna. A sok-sok buktatón, nehézségen és mélyponton át vezető úton a legfontosabb mindig a közönség szeretete és ereje volt, nélkülük nem tudtuk volna végigcsinálni és nélkülük nem tartanánk itt. Ezért is gondoljuk úgy, hogy ez a jubileumi koncert nem csupán nekik, de róluk is szól majd.”

Szeretnéd együtt zárni a fiúkkal a 15. születésnapi évet? Ha igen, itt vásárolhatsz jegyet a december 29-ei showra!