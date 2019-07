Az új kedvenc helyünk: Kalitka Bistro & Shop

Bevalljuk, mi itt a Funzine-nál egy mesterien megkomponált reggelire semmilyen körülmények között nem mondanánk nemet. Főleg, ha olyan légkörben költhetjük el, mint ami a Szent István Bazilikától néhány lépésnyi távolságra fellelhető Kalitka Bistro & Shopban várja a vendégeket.

A dekoráció és az izgalmas részletek miatt, amint átléped a küszöböt, érezni fogod a késztetést, hogy körülnézz, és alaposan szemügyre vedd például a tulajdonos falra szerelt fekete kerékpárját, a hintalovat, vagy a sok-sok különböző stílusú kalitkát. Az ipari lámpatestek, az újrahasznosított falapra csatolt étlapok és a szánkótalpas, modernizált iskolai székek, mind hozzájárulnak a hely egyedi hangulatához. És akkor még meg sem említettük, hogy a Kalitka Bistro nem csupán a menüje miatt vonzó. A tágas, téglával borított belső térben ruhákat és kiegészítőket is lehet vásárolni, a termékek között az Art on Me darabjait és Maians-cipőket találnak a betérők. A Kalitka továbbá galériaként is funkcionál, minden hónapban egy-egy tehetséges magyar művész munkái lógnak a falakon.

Kis felfedező sétánk után a bejárathoz közel foglaltunk helyet, és perceken át bújtuk az étlapot, mert nem tudtuk, a laktató angol reggeli mellett tegyük-e le a voksunkat, vagy válasszunk valami kevésbé klasszikus „reggelinek valót”. Végül a bivalymozzarella caprese és a lecsó csábított el minket. Míg az ételekre várakoztunk, kértünk egy-egy pohár hideg limonádét, és a tulajdonossal beszélgetve megtudtuk, négyféle reggeli-/brunch-csomag házhozszállítását vállalják, amelyekhez egy szelet torta és frissen facsart narancslé is párosul.

Mielőtt a lényegre, azaz az ételekre térnénk, hadd emeljük ki, mindent, amit a Kalitkában ettünk, ínycsiklandozóan tálaltak. A részletekre való figyelem teljesen levett minket a lábunkról, ahogyan a dekoráláshoz felhasznált hozzávalók sokszínűsége is. A bivalymozzarella caprese szemet gyönyörködtető és hihetetlenül finom volt: a látványra is elsőrangú, bagettszeletekkel kínált fogást betonszínű tányéron kaptuk, rajta bazsalikomlevelekkel, ehető virágszirmokkal, szeletelt fekete olivabogyóval, és természetesen krémes mozzarellával. A lecsó sem vizuálisan, sem ízvilágában nem maradt el tőle; a fűszerezése egyszerűen tökéletes volt, a paradicsom, a paprika, a főtt tojás és a mennyei kolbászszeletek harmóniáját még most is szánkban érezzük. A mellé járó friss, helyben sütött kenyér csakúgy említést érdemel, szerintünk az volt a hab a tortán. Kolbász nélküli verzióját a vegetáriánusoknak is ajánljuk!

És ha már a hab és a torta is szóba került, a Kalitka desszertjeiről sem feledkeztünk meg ott jártunkkor. Egyikünk a hely különlegességét, a vaníliába mártott kalácsot kóstolta meg, rajta „anyu” mennyei lekvárjával, mandulaszeletekkel, porcukorral és ehető, szárított virágszirmokkal meghintve. Amilyen mesésnek hangzik, olyan finom volt: a kalácsszeletek édessége és a lekvár gyümölcsös fanyarsága remekül ellensúlyozták egymást. Tesztelő duónk másik tagja a csokoládé mousse-t választotta, ami szintén a Kalitka konyhájában készült. Nagy örömünkre a könnyed csokoládés pohárdesszertet izgalmas ízkavalkaddá változtatták, a tetejére szórt sütimorzsa, meggykompót, ehető szárított virágszirmok, és friss citromfű segítségével. Kóstold úgy, hogy minden összetevőből kerüljön a kanaladra, és az ízlelőbimbóid garantáltan elalélnak.

A Kalitka csapata nekünk remek gasztronómiai élményt okozott, és picit sajnáljuk, hogy gyomrunk befogadóképessége miatt nem tudtuk végigkóstolni a teljes menüt. Na, nem baj, már tudjuk is, hogy a hívogató fogások közül legközelebb mit fogunk választani!

Nyitvatartás: 8.00 óra -20.00 óra

Fotók: Németh Kriszti – Egy jó kép rólad