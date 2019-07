Leo, Brad és Margot miatt mindenki Jimmy Kimmel műsoráról beszél

Mozikban az év egyik legjobban várt filmje, a Volt egyszer egy Hollywood! A három főszereplő, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie és Brad Pitt a népszerűsítésen dolgozik, ezért Jimmy Kimmel műsorában is feltűntek, de nem akárhogyan!

A házigazda Kimmel épp a monológja elején tartott, amikor egyik sztár a másik után sétált át a mögötte látható színpadon, miközben a közönség hatalmas üdvrivalgásban tört ki. Elsőként Margot érkezett meg, de nem azért, hogy leüljön a kényelmes fotelbe egy beszélgetésre, hanem a film premierjére igyekezve szerette volna lerövidíteni az utat a stúdión át. Aztán jött Brad és Leo is, utóbbi a műsor összes nézőjét meginvitálta, tartsanak vele a premierre.

Nyilván nem ez volt a valódi oka annak, hogy váratlanul megjelentek a műsorban, és az is egyértelmű, hogy meghívásra érkeztek. Az viszont mindenképpen értékelendő, hogy a szokásos leülés előtt egy kicsit találóbb módját vetették be a sztárok szerepeltetésének. Nézd meg te is, mi történt!