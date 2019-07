Ősszel érkezik az HBO és a BBC közös sorozata, kukkants bele!

Közkinccsé tették a San Diego Comic Conon az HBO és a BBC új közös sorozata, AZ ÚR SÖTÉT ANYAGAI (HIS DARK MATERIALS) című sorozat új, közel 3 perces előzetesét, amelyet most már magyar felirattal is láthattok! A sorozat premierje HBO GO-n lesz.

A Philip Pullman regényfolyama alapján készült Az Úr sötét anyagai ősszel debütál. A fantasy kaland sorozat főbb szerepeiben James McAvoy (X-Men filmek, Az – Második fejezet, Széttörve), Ruth Wilson (A viszony, Luther), Lin-Manuel Miranda (a Hamilton musical írója és rendezője), Clarke Peters (Drót, Treme) és a Logan film ifjú felfedezettje, Dafne Keen lesz látható.

A sorozat 8 részes első évadában megismerhetjük Lyrát (Keen), a tehetséges fiatal lányt, aki barátja utáni kutatása alatt felfed egy ördögi összeesküvést, amelyben fontos szerepet kapnak elrabolt gyermekek, különleges állatok és megannyi titok.

Itt az előzetes!