Kempingezni, ha esik, ha fúj? Naná!

Kempingben töltöd a vakációt, odakinn pedig épp szakad az eső? Ne aggódj, van néhány tuti tippünk a kellemetlen szituáció áthidalására!

Egy balatoni kempingezős nyaralásban az a legjobb, hogy ilyenkor az ember a programok és elfoglaltságok legszélesebb skálájából válogathat, így unatkozásra esélyünk sincs! Sőt, akkor sem kell megijedni, ha egy-egy esős nap is becsúszik a vakációba, hisz ebben az esetben is számtalan kikapcsolódási lehetőség közül választhatunk:

Programok minden alkalomra

A Balaton körül számos gyönyörű túraútvonal és kilátó található, de ha egy kicsit rosszabbra fordulna az időjárás, szerencsére rengeteg beltéri programlehetőségből is válogathatunk. Felfedezhetjük a keszthelyi Festetics-kastélyt, a tihanyi Levendula Ház interaktív látogatóközpontját, a Pannon Csillagdát Bakonybélben, a balatonfüredi Bodorka akváriumot, sőt egy kirándulás a Tapolcai-tavasbarlangban is kiváló elfoglaltság lehet számunkra esős időben. Mindemellett a Balatontourist kempingjeiben a hét hat napján szuper családi animációs programokon is részt vehetünk, melyek fedett klubhelyiségekben kerülnek megrendezésre. Az aktuális foglalkozásokról a kempingek faliújságjain tájékozódhatunk.

Társasjátékok

Kempingezéshez mindig érdemes vinni társasjátékokat és kártyát, mert akár a strandtörölközőn ülve, akár napnyugta után az elősátorban gyertyafénynél játszani nagyon hangulatos és szórakoztató!

Esőtánc

Kempingezéskor próbáld meg elengedni magad, és ha elered az eső, ne ijedj meg tőle! Húzz inkább gumicsizmát, kapj fel egy esőkabátot, és élvezd a meleg nyári zápor nyugtató hangját és illatát! Hidd el, nagyon nagy élmény lesz! Az eső utáni első napsugarak pedig még a lélekre is üdítően hatnak.

Grillezés

Akár családi, akár baráti körben kerül rá sor, a grillezés a nyaralás kihagyhatatlan elemének számít, melynek mindig sikere van. A kempingek többségében kifejezetten tűzrakóhelyeket is találunk. Ha nincs saját felszerelésünk, érdemes vásárolni egy “egyszer használatos” grillsütőt a nyaralásra.

Kemping Napok

A Balatontourist kempingjeiben a nyár folyamán több alkalommal is rendeznek Kemping Napokat, melyek során kiemelt animációs programokkal, főzőversenyekkel, esti show műsorokkal, játékokkal és ajándékokkal várják a vendégeket.

Íme a 2019-es Kemping Napok időpontjai:

Füred Kemping & Üdülőfalu (Balatonfüred): július 25., augusztus 8.

Strand-Holiday Kemping (Balatonakali): július 27., augusztus 10.

Napfény Kemping (Révfülöp): július 25., augusztus 8.

Park Kemping & Üdülőfalu (Vonyarcvashegy): július 30.

Berény Naturista Kemping (Balatonberény): július 18., augusztus 1., augusztus 15.

Vadvirág Kemping & Üdülőfalu (Balatonszemes): augusztus 1., augusztus 15.