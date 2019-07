5 nap, 5 világsztár a Budapest Parkban!

Július 21. és 25. között a Budapest Park ad otthont a főváros legmenőbb „fesztiváljának” – öt egymást követő estén ugyanis a legkülönfélébb világsztárok állnak majd színpadra, a zenei műfajok lehető legszélesebb skáláját lefedve.



Július 21-én a sort a szinte napra pontosan három év elteltével újra a Budapest Park színpadán fellépő francia énekesnő, Isabelle Geffroy, ismertebb nevén ZAZ nyitja majd. A többek közt francia és német Grammy-díjjal is büszkélkedő tehetség amellett, hogy kiváló előadó, egy roppantmód szerethető, excentrikus, bohém karakter, aki egy egészen egyedi atmoszférát teremt a sanzont, a jazzt vagy éppen a salsát vegyítő zenéjével.

És ha már a salsánál tartunk, a latin zene koronázatlan király, a kolumbiai szupersztár, a La Camisa Negra gigasláger előadója, Juanes érkezik július 22-én először Magyarországra. A latin Grammy-n nemrégiben Az Év Emberének választott énekes eddig mindegyik lemezével a Billboard latin listájának élmezőnyében landolt és folyamatosan ontja magából a slágereket. Legutóbb május végén jelentkezett kislemezzel, amiben egy aktuális sztárénekesnő, Alessia Cara is közreműködik, és azóta több mint 26 millióan nézték meg Youtube-on.

Július 23-án egy igazi szenzáció lesz látható a Budapest Park színpadán – a magyar fesztiválok közönségének már többszörösen bizonyított a Thirty Seconds To Mars zenekar, ezúttal viszont egy teljesen önálló, egészestés lélegzetelállító koncerttel érkeznek. Jared Leto egy telefonos interjúban már elárulta, hogy teljesen más show-ra számíthatunk a budapesti koncerten, mint amit eddig a magyar közönség láthatott tőlük.

Őket követi július 24-én egy élő legenda, a punk keresztapja, Iggy Pop, aki a ’70-es évektől kezdve egészen napjainkig formálja a zenetörténelmet. A dinamikus, szuggesztív színpadi jelenlétéről – és persze kár tagadni, ikonikus meztelen felsőtestéről – ismert zenész produkciója olyan elemi erővel bír, amit egyszer mindenkinek a saját bőrén kell megtapasztalnia. Végül, de nem utolsó sorban július 25-én egy „fesztivál a fesztiválban” kerül megrendezésre a Budapest Parkban – új lemezét mutatja be a magyar közönségben az Architects. A Kerrang! magazin által a közelmúltban a Legjobb Brit Koncertzenekarnak kikiáltott csapat azonban nem mindennapi erősítést is hoz magával – fellép előttük a While She Sleeps, a Rolo Tomassi és a Loathe is.

Július 21-től tehát öt napon át folyamatosan nemzetközi vizeken evez a Budapest Park és eddig soha nem látott műfaji kavalkáddal és internacionális sztárfellépőkkel várja a látogatókat. De természetesen ezt követően sincs megállás – a nemrégiben az ország legjobb koncerthelyszínének is megválasztott szórakozóhelyen egészen szeptember végéig dübörög a nyár. További programokért kattints a Budapest Park oldalára!