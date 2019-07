29. Művészetek Völgye: Környezetvédelmi fejlesztések & új helyszínek

Július 19. és 28. között újra a Balaton-felvidék három apró települése, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend lesz az ország központja. Tíz napon át koncertekkel, színházzal, irodalommal, tánccal, zöld programokkal, hangversenyekkel, újcirkusszal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal telnek meg az utcák, az udvarok és a terek.

Új helyszínek

Taliándörögdön debütál a MANK Artporta, ahol az alkotóművészeté lesz a főszerep. Rajzolásra, festésre és közös műkincsgyűjtésre hívnak, valamint beszélgetésekkel, workshopokkal, a Ciffra-központ programjaival, filmklubbal és Cseh Tamás dalokkal várják a látogatókat. Kapolcson nyílik meg a Pest-Buda Udvar, ahol az izgalmas kerekasztal beszélgetések után minden nap koncertek zárják a napot. Fellép Pély Barna, az Európa Kiadó, Little G. Weevil, lesz Klasszik Lasszó és Bin Jip. Vigántpetenden a Fülig Jimmy Fényudvarban pálinkakóstolással, koncertekkel és hajnalig tartó tánccal készülnek.

Zöld újítások

Az elmúlt években számos korszerűsítés történt a fesztiválon a környezet megóvása érdekében, 2019-ben pedig újabb fejlesztések segítik a tovább zöldülést. Bevezetésre kerül az újrapohár rendszer, amivel akár a fesztiválokon keletkező hulladék 50%-a megelőzhető. A Művészetek Völgye felületein a látogatók buzdító üzenetekkel is találkozhatnak, miszerint bátran hozzanak saját poharakat,tányérokat, evőeszközöket és kérjék abba az ételeket, italokat. A vendéglátóhelyeken cukornádból készült tányérokat, tálcákat és kukoricából készült evőeszközöket használnak majd, amiket a fesztivál végén Keszthelyen komposztálnak.

Kevesen tudják, hogy minden hajnalban, amikor a fesztiválozók még alszanak, a Völgyes szemétgyűjtő csapat összeszedi és kiválogatja mindazt, ami előző este rossz helyre került, az asztalokon maradt vagy esetleg a földön hever. A hulladékot szétválogatják, hogy minél nagyobb részét lehessen komposztálni vagy újrahasznosítani. Idén még több szelektív hulladékgyűjtő egységet helyeznek el a három településen és a látogatókat is több felületen ösztönzik majd a gyűjtők tudatos használatára. A Völgy udvaraiban, programjaiban is visszaköszön a fenntarthatóság és a környezetvédelem. A klímaváltozásról értekezik az NFFT, a V4SDG és az EIT Climate-Kic, workshopokat, játékokat szervez többek között a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a WWF, a Bakony-Balaton Geopark, a ZöldZugoly, a Jane Goodall Intézet, és Varga Livius előadását vagy Kollár-Klemencz László kiállítását sem érdemes kihagyni.

Megújult a fesztivál mobil alkalmazása, a nyomtatott műsorfüzet már teljesen kiváltható a használatával. Vigántpetenden továbbra is ingyenes a parkolás, a cél az autómentes fesztiválozás. Ennek érdekében a települések között közlekedő Csigabuszok idén még sűrűbben járnak. Hogy mikor épp merre, az követhető a Művészetek Völgye mobilappal.

Programok kavalkádja vár

A Völgy tíz napja alatt több nemzetközi előadó is a Panoráma Színpad vendége lesz, koncertet ad a német Alice Francis, a brit Amber Run és a Kosheen. Fellép a Boban Markovic Orkestar, vendégük Palya Bea lesz. A hazai kedvencek közül színpadra lép az Anna and the Barbies, a Quimby, a Bohemian Betyars, a Csík Zenekar. Lesz Random Trip és Hiperkarma, koncertet ad a Péterfy Bori & Love Band, a Margaret Island, a Kiscsillag, a 30Y, az Elefánt, a Vad Fruttik és az Irie Maffia. Fellép Dés László, vendége Básti Juli lesz, a Budapest Bár koncertjén Behumi Dóri, Kiss Tibi, Németh Juci és Tóth Vera énekelnek majd.

A Völgylakók egy igazán egyedülálló jubileumi program részesei lehetnek: 10. születésnapját ünnepli Szabó Balázs Bandája, ennek örömére a Modern Art Orchestrával közösen rendhagyó koncertet adnak.

A Gástrya Udvarban napközben kreatív foglalkozás, zöld és családi program várja a látogatókat, esténként koncertek. Fellép Boggie, Szeder, a Jónás Vera Experiment, Odett és a Carbonfools. A Momentán Társulat ígéretes tíz nappal készül. Beszélgetésekre, játékokra hívnak,vendégük lesz Scherer Péter, Náray Tamás, a Felelős Gasztrohős Alapítvány, és nem marad el a szappanopera sem. Tovább erősödik a tavaly indult Muflon Jazz Udvar. A hangulatos helyszín színpadán zenél majd a Trio Squelini & Rohmann Ditta, Santa Diver, a Nagy János Trió feat. Dominique Di Piazza és itt mutatja be új, rendhagyó lemezét Dés András. A Folk Udvar ebben az évben a fenntartó hagyomány témakörét járja körbe mesékkel, ételekkel, énekekkel, tánccal.

Az Artjáróban a TEDx Danubia beszélgetései és a kutyabarat.hu kutyás programjai váltják egymást, a Társasjáték-Völgyben a legújabb társasjátékokat lehet kipróbálni. Az Éltető Völgyben a Balaton-felvidék termékeivel ismerkedhetünk, borral, házi sajttal, lekvárral, szörppel, tésztával mézzel, helyi termelőktől. A Kék Abroszos helyeken pedig helyi termékekből szívvel-lélekkel elkészített, finom házias ételeket ehetünk kék abroszon tálalva. A Kaláka Versudvar minden generáció kedvence. Az idén 50 éves Kaláka Lackfi Jánossal közösen vezetett udvarában minden évben reggeltől estig teltház van. Délelőtt gyerekprogramok, napközben versműhelyműhely, zenés versimpró, este koncertek és beszélgetések.

A Völgy utolsó napján a Versudvar zárókoncertjét az 50 éves Kaláka adja, vendégük lesz Huzella Péter és Mikó István. A KenderKertben egy új kezdeményezés indul, melynek célja az ismeretterjesztés beszélgetésekkel és mesterségbemutatókkal. A Harcsa Veronika Udvarban minden nap jógával indul, a Highlights of Hungary a leginspirálóbb történeteivel lesz jelen, a kicsiket ringató foglalkozás, a nagyokat énekes workshop várja, fellép a Dresch Mihály Quartet, a Balázs Elemér Group, a The KHAT, Matthew Mitchell, a Montreux-i jazzverseny győztese és a Modern Art Orchestra. A Muharay Udvarba érkezik Sebestyén Márta és Andrejszki Judit, Bognár Szilvia, Balogh Kálmán, Novák Péter és az Etnofon. A Diabelli Udvar tudományos játékokkal készül, a Művészetek Zöldjében pedig minden környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésre választ kapnak a Völgylakók.

A Magyar Nemzeti Filmarchívum napközben gyerekfoglalkozásokat és filmtörténeti kiállítást tart, esténként filmvetítéseket, éjszakánként 16mm-ről vetítenek dokumentumfilmeket a szabad ég alatt. A kapolcsi templom Völgykomolyzenei koncertek, hangversenyek otthona lesz, a Tűzoltószertárba Silye Juli kiállítása költözik. A Magyar Írószövetség beszélgetéseket és előadásokat szervez, Kapolcs központjából minden nap indul helytörténeti séta és biciklis túra.

A Cirque du Tókert az újcirkusz, a tánc és a nagyszabású előadások otthona. Itt bandázik a Firebirds, táncol a Duda Éva és a Frenák Pál Társulat. Különleges koncertet ad Szirtes Edina Mókus és Widder Kristóf, a Lövölde teret hozza ide Kern András, az Óbudai Danubia Zenekar pedig filmzenei párbajjal dönt TV és mozi között. A Petendi Pajtában találkoznak a Művészeti középiskolások. A kézműves foglalkozások után indulnak a koncertek a jazztől a popig, majd a hajnalig tartó parti. A Papageno Klasszik a klasszikus zenét mutatja be kicsit másképp minden nap más zeneszerző segítségével. A Hello Wood táborának legújabb alkotásait bárki megcsodálhatja Csórompusztán, de július 20-án az alkotások útrakelnek, zenés ünnepi karnevál indul Vigántpetenden át egészen Kapolcsig.

Megújul a Világzenei színpad, itt ad koncertet Palya Bea, a Cimbaliband, az Úzgin Űver, Kollár-Klemencz László, Szalóki Ági és a Gypo Circus. Szőke András visszatér az Ősök Házába, híres osztályfőnöki óráit minden nap délelőtt tízkor indítja. Az SZFE Globe a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak bázisa, a legizgalmasabb előadásaikkal érkeznek, a 10. napon a Kaposvári Egyetem diákjai is csatlakoznak hozzájuk.

A Tarisznya Evangélikus Udvarában látható lesz a Láthatatlan Színház, a Szociopoly, zero waste tippeket ad a Ne pazarolj! Labirintus vezet a kapcsolatok sűrűjébe és fontos kérdéseket feszegetnek a Szólj be a papnak! beszélgetés sorozat alkalmával. Hobo beszélgetésekkel és koncertekkel készül a tíz napra, a “Hé magyar Joe!” és a Dylan koncert sem marad el. Önismeretre hív a LemangUria Kreatív Mozgásudvar, szubkult koncertekre a klinikA. A Hangfoglaló Udvarban fiatal tehetségek zenélnek majd.

A részletes programot itt találod!