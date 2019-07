8 legendás film a nyolcvanas évekből

A Stranger Things harmadik évadának köszönhetően a világ újra nyolcvanas évek-lázban ég. Következzenek most a korszak ikonikus filmalkotásai, melyeket a mai napig szívesen nézünk.

Vissza a jövőbe (1985)

A Michael J. Fox által megformált Marty McFly, vagyis a Vissza a jövőbe-trilógia főszereplője a nyolcvanas évek popkultúrájának egyik legmeghatározóbb alakjává nőtte ki magát, a “fluxuskondenzátor” pedig szinte beépült a mindennapi szókincsünkbe. A történet szerint a Doki névre hallgató őrült tudós időgépének köszönhetően Marty hirtelen 1955-ben találja magát, ráadásul abban is közre kell játszania, hogy az akkor még gimnazista szülei egymásba szeressenek, hogy ezáltal a jövőben majd ő maga is megszülethessen.

Szellemirtók (1984)

A rajzfilmes- és később (női változatú) élőszereplős remaket is megélt Szellemirtókban három elbocsátott egyetemi parapszichológus professzor és a később hozzájuk csatlakozó negyedik társuk hiánypótló vállalkozást indít Manhattanben, hogy megtisztítsa a várost a házakat megszálló kísértetektől. A Bill Murray, Dan Aykroyd és Sigourney Weaver főszereplésével készült sztoriból a nyolcvanas években 2 részt forgattak, de 2020-ban mindhárom nagy név visszatérésével a folytatás is megérkezik!

Dirty Dancing (1987)

A világ egyik legismertebb romantikus filmjében a családjával nyaraló tizenhét éves Baby beleszeret a vakációja helyszínén dolgozó, nála valamivel idősebb tánctanárba, Johnnyba. Az épp versenyre készülő férfi váratlanul partner nélkül marad, de hamar kiderül, hogy a főhősnő személyében tökéletes társat talál a megmérettetéshez. Új változat természetesen ebből a történetből is készült, de az I’ve Had The Time of My Life-ra táncoló Patrick Swayze és Jennifer Grey népszerűségét nem sikerült vele felülmúlni.

Rémálom az Elm utcában (1984)

Freddy Krueger szörnyalakja összesen 7 egész estés mozifilmben rémisztgette a horror szerelmeseit, melyek közül az első (nyomokban Johnny Deppet is tartalmazó!) 1984-ben készült. A rémálmokban megjelenő gyilkos ellen ebben a részben egy átlagos amerikai kamaszlány, Nancy Thompson harcolt, de mindannyian tudtuk, hogy az idők végezetéig nem képes majd ébren maradni, így előbb-utóbb szembe kell néznie a démonnal…

Terminátor – A halálosztó (1984)

Arnold Schwarzenegger egy csapásra világhírű lett a Terminátor filmekben nyújtott alakításáért, ráadásul minden idők legismertebb mozis ékesszólását az “Hasta la vista, baby”-t is ennek a szerepnek köszönhetjük. A szériában a jövőből érkező tökéletesre csiszolt cyborgok feladata megváltoztatni a múltat, vagyis megölni a lázadó misszió vezérének anyját, Sarah Connort. A legendás művekből eddig 5 rész készült, ősszel azonban érkezik a hatodik is!

E.T. – A földönkívüli (1982)

Steven Spielberg klasszikusában az idegen lények egy látogatás alkalmával figyelmetlenségből hátrahagyják a kis E.T.-t, aki egy családi ház kertjében rejtőzik el a dühösen morgó kutyák és az ijesztően hangos autók elől. Az apa nélkül nevelkedő, magányos kisfiú, Elliot azonban rátalál és életre szóló barátságot köt vele. A szívmelengető alkotásban a picike Drew Barrymore is látható.

Tizenhat szál gyertya (1984)

Nem maradhat ki a gyűjteményből a tinifilmek műfaja sem, a korszak jellegzetességeit pedig szerintünk leginkább a Tizenhat szál gyertya mutatja meg, mely a tizenhat éves Samatha Baker történetét meséli el. A lány születésnapját nővére közelgő esküvője miatt mindenki elfelejti, ráadásul élete szerelme, Jake még csak rá sem néz. Samantha ezért elhatározza, hogy mostantól nagy változásokat vezet be az életében, melyek egy igencsak emlékezetes napot eredményeznek számára.

Poltergeist – Kopogó szellem (1982)

A szintén Spielberg nevéhez fűződő Poltergeist egy háromgyerekes kaliforniai család rémséges történetét meséli el, mely azon az éjszakán veszi kezdetét, amikor a legkisebb lányukat, Carol Anne-t különös hang szólítja meg a tévékészülék belsejéből. Repkedő tárgyak, szellemek, ördögűzés… egyszóval minden fontos alkotóelem megtalálható ebben a horrorban, mely egyébként a Stranger Things számára is fontos inspirációt jelentett.