„Egy jó kalap olyan, hogy az ember észre sem veszi, hogy rajta van” – Interjú Vecsei Zsófi kalaptervezővel

Mindig különleges élmény betekinteni egy-egy sikeres magyar dizájner műhelyébe, és Vecsei Zsófi kalaptervezőnek hála ismét lehetőségünk nyílt erre. Ha már ott jártunk, beszélgettünk a szakma érdekességeiről, és a kalapviselés szabályairól.

Miért választottad ezt a pályát?

Mindig érdekelt a divat és a kézműves szakmák világa. Egy kedves ismerősöm említette a kalapkészítést, és közvetve ismert valakit, aki ezzel foglalkozott. Volt lehetőségem megnézni, miről szól, és nagyon megtetszett. Már lassan 10 éve ezzel foglalkozom. 2016 óta van saját márkám, előtte itthon tanultam a szakmát, és Londonban dolgoztam egy nagyobb műhelyben

Mitől különlegesek a kalapjaid?

Minden évben igyekszem egy nagyon izgalmas színt betenni a kollekcióba. Idén a türkizkékre esett a választásom, tavaly volt egy nagyon világos levendulalila, de a sort a rózsaszínnel kezdtem, amit a mai napig keresnek. Szeretem, ha egy kalap nemcsak formájában, hanem színében is különleges és nagyon örülök, hogy erre egyre többen nyitottak. Persze azt is megértem, ha valaki visszafogottabb stílust választ. A klasszikus formákat igyekszem egy saját magam által meghatározott szabálykönyv szerint alakítani. Jobban szeretem a finomabb vonalakat, mint a túl szögletes formákat. Szeretem, ha van a kalapokban egy kis aszimmetria. Arra törekszem, hogy a megjelenésükben most, és a jövőben is meghatározó legyen a letisztultság.

Mit készítesz a legszívesebben?

Szívesen készítek kalapokat különleges eseményekre, lóversenyekre, mert ezek nagyon izgalmasak. A vásárlóim szeretnek szépen felöltözni, és ahhoz elengedhetetlen kiegészítő a kalap vagy a fejdísz. Az ilyen megkereséseknek mindig nagyon örülök.

Hol találhatóak meg a kalapjaid?

Kizárólag magyar piacon vagyok jelen, a MARGOT-ban és a saját stúdiómban találhatóak a kalapjaim. Dolgozom a kapacitásom bővítésén, akkor tudok majd megjelenni a külföldi piacon. Szerencsére folyamatosan növekszik a külföldi érdeklődők száma. Volt, aki azért keresett meg, mert ahova utazik, ott mindig csináltat egy kalapot. Végül rögtön kettőt is rendelt.

Mennyi ideig tart egy kalap elkészítése?

Attól függ, milyen kalapról van szó. A kollekcióban szereplő állandó fazonok elkészítése gyorsabb. Az egyedi igények teljesítése miatt viszont akár 40 óráig is elhúzódhat a folyamat. Nincs erre szabály. Ha nulláról kezdek egy egyszerűbb kalapot, akkor annak a befejezéséhez legalább két napra van szükségem. Azonban ez idő alatt vannak köztes idősávok, amikor nem tudok a kalapon dolgozni; mivel kézzel készülnek, az anyagnak a megformázás után 24 óráig száradnia kell.

Szerinted mi alapján kell kalapot vásárolni?

Nekem mindig az az elsődleges szempont, hogy te jól érezd magad benne. Tetsszen a színe is, a formája is magadon, hogy szinte minden nap fel akard venni majd. Nagyon fontos, hogy olyat válassz, amit tudsz a ruhatáradhoz, az életedhez illeszteni.

Mennyibe kerül, és miért éri meg beszerezni?

Egy jó kalap olyan, hogy az ember észre sem veszi, hogy rajta van. Valahogy egy apró pluszt ad, amit nem tudunk megmagyarázni. Egy kis extra pezsgés. A jól megválasztott kalap a hab a tortán, ami megkoronázza az egész öltözetet. Az egyszerű farmer-póló kombinációt is jól fel tud dobni. Az én termékeim itthon a magasabb árkategóriába tartoznak, azonban a világpiaci viszonylatban nagyon olcsónak számítanak. Nagyon igyekszem, hogy ne egyszerű szezonális termékeket hozzak létre, hanem egy kalap megvásárlása befektetés legyen a stílusunkba. Ha vigyáz rá az ember és megfelelően karbantartja, akkor több éven keresztül lehet hordani. Ugyanúgy, ahogy egy cipőt, a kalapot is ápolni, portalanítani kell. Megfelelő tárolás szükséges, és nem szabad őket egymásra púpozni.

Vannak betartandó szabályai a viselésnek?

Nagyon sok szabály van, amit érdemes lenne betartani. Az utóbbi időben feltűnt, hogy amikor esik az eső, hirtelen rengeteg kalapot látok az utcán. Vannak vízálló kalapok, melyek ilyen időjárásban is kiválóak, azonban nem szerencsés eláztatni egy hétköznapi darabot. Egy kalap sok dolgot meg tud élni anélkül, hogy deformálódjon, vagy tönkre menjen, de nem célszerű esernyő helyett használni, esernyővel azonban nyugodtan. Ami szintén nagyon fontos, hogy a kalapnak van eleje és hátulja. Nagyon gyakran látom, hogy fordítva viselik az emberek a fejfedőket, vagy túlzottan hátracsapják. Lehet, azt gondolják, hogy úgy jobban áll nekik. Én viszont mindig arra gondolok, hogy valószínűleg nem a megfelelő fazonú kalapot választották maguknak.

Fotók: Németh Kriszti (Egy jó kép rólad)