Pénteken újra hazánkban lép fel Rita Ora

Az énekesnő tavalyi Balaton Soundos fellépése után ezúttal az EFOTT headlinere lesz.

Július 12-én este ad koncertet a Velencei-tó partján az albán származású brit világsztár, Rita Ora. Az énekesnőt 2012-ben ismerte meg a világ DJ Fresh-sel közös Hot Right Now című slágerének köszönhetően.

Még ebben az évben első lemeze is megjelent, melyről a How We Do (Party), az R.I.P. és a Radioactive produkálta a legnagyobb rádiós játszásokat; 2014 pedig újabb gigaslágert hozott Rita Orának az I Will Never Let You Down képében.

A következő években az énekesnő a brit Voice, illetve az X-Faktor mentori székeiben is helyet foglalhatott, a Tezenis fehérnemű márka segítségével kirándulást tett a divatszakmában és kisebb szerepekben ugyan, de a mozivásznon is feltűnt.

2017-ben három újabb közkedvelt dallal – Your Song, Anywhere, Lonely Together – örvendeztette meg a rajongóit, utóbbi ráadásul a tragikusan fiatalon elhunyt DJ, Avicii egyik utolsó szerzeménye volt.

Rita Ora legfrissebb albuma 2018 végén jelent meg, Phoenix címmel. A 12 dalt tartalmazó korongon helyet kapott többek között A szürke ötven árnyalata soundtrackjében is megtalálható For You, melyet a One Direction egykori tagja, Liam Payne közreműködésével készített el; illetve a Let You Love Me is, aminek köszönhetően Rita minden idők legtöbb top 10-es dalával rendelkező brit női szólistája lett.

A szupersztár szerencsére ebben az évben sem tétlenkedik: már 4 új (neves közreműködőkkel készült) dala debütált az elmúlt hónapokban, ráadásul a Kygo-val megalkotott Carry On apropóján még a legújabb Pokémon filmben is láthattuk!

Mindezek után nem is kérdés, hogy mi ott leszünk a pénteki koncerten! Ugye, veled is találkozunk majd? :)