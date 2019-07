Még tart az idei Petőfi Zenei Díj közönségszavazása

Ebben az évben is Zamárdiban, a STRAND Fesztivál nyitónapján, egy 120 perces show kíséretében kerülnek átadásra a Petőfi Zenei Díj elismerései.

Június 18-a óta zajlik a IV. Petőfi Zenei Díj közönségszavazása, melynek keretében összesen 11 kategóriában díjazzák a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplőit.

“Az év dala” cím győztese már ismert, hiszen a szabályok szerint ezt az elismerést A DAL című televízióműsor első helyezettje kapja, az Eurovíziós Dalfesztiválon való részvétel mellé. 2019-ben a titulust Pápai Joci szerezte meg, Az én apám című slágerével.

“Az év felfedezettjének” járó díj szintén a A DAL versenysorozatában került kiosztásra, melyet idén az egészen a döntőig menetelő Nyári zápor előadója az Acoustic Planet formáció vehetett át.

További négy új kategóriában – “az év szövegírója”, “az év gitárosa”, “az év ütőhangszerese” és “az év billentyűse” – a korábbi Petőfi életműdíjasok, vagyis Bereményi Géza, Demjén Ferenc és Tátrai Tibor választják ki a győzteseket. Az említett életműdíjat természetesen 2019-ben is átadják, de a zenei karrierjéért jutalmazott következő művész kilétét egyelőre még titok övezi.

A közönség véleménye is számít

A fennmaradó 5 kategória jelöltjeinek versenyében egy 100 fős (elismert zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, valamint koncert- és fesztiválszervezőkből álló) Akadémia tagjai, valamint a PetőfiLIVE weboldalán szavazatot leadó közönség 50-50%-os befolyásoló erővel dönt majd a végeredményről. Online voksolni egészen augusztus 12-ig van lehetőség.

Kikre lehet szavazni?

A Bagossy Brothers Company 3 jelölést is magáénak tudhat, hiszen nomináltak “az év zenekara” kategóriában, a frontember indul “az év férfi előadója” címért, illetve a Petőfi TV-ben korábban levetített zenei estjük is jó eséllyel pályázik “az év akusztikus koncertje” díjra.

Többszörös győzelemre esélyes a Margaret Island is, hisz zenekarként, Lábas Viki “az év női előadójaként”, valamint karácsonyi akusztikus koncertjükkel is a legjobbak közé kerültek. A Funzine-nak nemrégiben interjút adó, a Halott Pénz frontembereként ismert Marsalkó Dávid pedig “az év férfi előadója” cím mellett az Irie Maffiával közösen írt Hajnali kör videóklipjéért, valamint saját zenekarának is díjat vihet haza.

Férfi előadók közül a közönség szavazatával támogathatja még Ákost, Caramelt és a Magna Cum Laude vezetőjét, Mező Misit; míg a hölgyek közül Palya Bea, Rúzsa Magdi, az Irie Maffia egyetlen női tagja, Sena és a Blahalouisiana hangja, Schoblocher Barbi is indulhat díjért. Barbiék zenekara pedig “az év akusztikus koncertje” elismerést is bezsebelheti, mely kategóriában még a Paddy and the Rats és a Pál Utcai Fiúk kapott jelölést.

Az elmúlt év videóklip terméséből is elismerésben részesül a STRAND fesztiválon a szakmai zsűri és a közönség együttes erejével megválasztott kedvenc alkotás. Indul a címért – “az év zenekara” kategóriában is jelölt – Vad Fruttikhoz kötődő Jobb lesz holnap, a Kowalsky meg a Vega (Lotfi Begi kézlenyomatát is magán viselő) Lehetetlen nincs című szerzeménye, a tavalyi díjátadó egyik legemlékezetesebb produkcióját bemutató Random Trip csapatának Benned a fény című dala, illetve a Follow the Flow gigaslágere, a Nem tudja senki. Szakács Gergőék csapatát egyébként az “év zenekaraként” is támogathatjuk.

A látványos gálát augusztus 20-án a Petőfi TV élőben közvetíti, a helyszínre érkezők pedig a show után a Balaton legnagyobb tűzijátékával ünnepelhetik majd a győzteseket.