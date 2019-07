A legdurvább osztálytalálkozó

Megérkezett Kordos Szabolcs sikerkönyvének folytatása.

Miután az első részt nyolc alkalommal nyomták újra, megjelent a folytatás: megérkezett Kordos Szabolcs Luxushotel, Hungary 2 című könyve, amelyben hazai szállodások vallanak arról, milyen az élet valójában az elegáns kulisszák mögött.

A második részben megszólalnak vidéki szállodák alkalmazottai is, köztük például Orsi, aki egy igazán hormonszagú környezetben, a wellness részlegben dolgozott és látott kusza dolgokat. Tőle idézünk egy részletet a nyár egyik legjobban várt könyvéből.

Húszéves osztálytalálkozót rendeztek nálunk. Számomra eleve elég furcsa, hogy miért egy fürdőbe szerveznek ilyesmit, legalábbis nekem eszembe se jutna, hogy fürdőruhában nézegessek olyan – azóta kölyökből középkorú családapává, családanyává vált embereket –, akiket két évtizede nem láttam. Az esemény eleje igen szerény és visszafogott volt, konszolidált emberek beszélgettek, kártyázgattak kisebb-nagyobb csoportokban, fel is

hívtam a páromat, hogy a vártnál korábban érek haza, ebből nem lesz éjszakába nyúló tivornya. Nem tudom, hogy a buli melyik pontján durvultak el az események, mitől lett ebből az, ami. Keresem a szavakat, hogy pontosan megfogalmazzam, mi történt ott.

Este kilenckor zárt körűvé vált a parti, tízkor pedig már meztelenül rohangáltak az emberek. A jakuzziban egy adóellenőr külsejű férfi önelégült mosollyal maszatolt két nővel, üvöltött a zene, a kolléganőm pedig azt kérdezte, mitévő legyen, mert a masszázskabint jól hallhatóan nem rendeltetésszerűen használják. Mondtam neki, hogy ha nagyon zavarja, húzza be a függönyöket, én biztosan nem megyek be, hogy rájuk szóljak. Kinéztem a gyerekmedencére, és azt láttam, hogy egy guminő és egy pezsgősüveg lebeg a felszínén, miközben egy párocska éppen nagyon szereti egymást a sarokban. Az járt a fejemben, hogy ide már csak egy hímringyó hiányzik, hogy teljes legyen a fertő, amikor szólt a biztonsági őr, hogy egy idegen férfi szeretne bejönni. Ott állt az ajtóban egy magas, jóképű férfi , a jakuzziból pedig nők integettek, hogy ő az osztálytársuk, engedjem be. A vak is látta, hogy a srác a húszas évei elején jár, míg a hölgyek negyven felé közeledtek, így semmiképpen sem járhattak egy osztályba, ám ez akkor már egyáltalán nem érdekelt. Úgy voltam vele, hogy a wellnessben mindenki ott szexel, ahol jólesik, csak ne menjenek ki, és kapcsolják le a zenét.

Ha érdekel a folytatás, szerezd be a könyvet még ma!