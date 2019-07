Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni júliusban

Görgess lentebb a legújabb budapesti vendéglátóhelyekért, amiket már most imádunk!

A brunch és a divat találkozásának lehetünk tanúi a belvárosi Kalitka Bistróban. A Szent István Bazilikától mindössze néhány perc sétára, a csendes Vadász utcában található a hangulatos vendéglátóhely, amely isteni krémekkel, elsőosztályú reggelikínálattal – van például édes epres French toast (a képen) és kecskesajtos-spenótos-szalonnás frittata is -, és kívül-belül gusztusos előételekkel (hát mennyire jól hangzik a pirított chilis rákfarok vagy a sült camambert lilahagymás chutney-val?) várja vendégeit. A bőséges ételkínálat mellett, a Kalitkában az Art on Me páratlan ruhadarabjait és Cargomoda cipőket is beszerezhetünk.

1054 Budapest, Vadász utca 10.

Habár eredetileg a szegények ételeként aposztrofálták, néhány kreatív gasztrohősnek hála a pizza igazi kulináris kaméleon lett: van, hogy a legegyszerűbb verzióját választjuk, máskor pedig gourmet különlegességként fogyasztjuk. A Belli di Mamma minőségi nápolyi pizzáit, melyek között a klasszikus margaritától kezdve az exkluzív Tartufóig (rajta szarvasgombakrémmel, kecskesajttal, mézzel és ropogós dióval) mindenfélét megtalálunk, igazi olasz recept alapján, az étterem Nápolyból áttelepített kemencéjében készítik. Van még persze fritti, lasagna, tészták, hideg felvágottak és desszertek is.

1072 Budapest, Akácfa utca 45.

Zincenco Igor és Zaida jóvoltából megérkezett a város legújabb lakásétterme! A házaspár ezidáig díjnyertes éttermekben szorgoskodott, de a szerda esti vacsorapartijaik sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, gasztronómiai tudásukat egy barátjuk budapesti konyhájában kamatoztatják a továbbiakban: megnyílt hát a Zincenco Kitchen. Az ételkínálat szezonális, így tehát háromhavonta változik, de mindig hat – a magyar és az orosz konyha inspirálta – étel található az étlapon, amelyeket a legjobb hozzávalók felhasználásával készítenek. A vacsorák négy órát ölelnek fel, és előzetes online foglaláshoz kötöttek.

1055 Budapest, Bihari János utca 20.

A gamer bárok olyan ritkák Budapesten, mint a fehér holló, így külön örömmel tudatjuk veletek, hogy megnyílt a Ready Player 1! A két egri barát által üzemeltetett helyiségben minden van, amire egy gamer vágyhat: 5 gamer számítógép, 2 PlayStation4, 1 Xbox One, egy VR szoba, retró videojátékkonzolok, társasjátékok és képregények, hogy akkor se unatkozz, ha épp foglalt a kontroller. Ami az italokat illeti, a sör mellett király videojáték inspirálta koktélokat is kipróbálhatsz, de ha éhes lennél, betolhatsz egy hotdogot vagy melegszendvicset is!

1092 Budapest, Kinizsi utca 29.

A parlamenttől egy köpésre, az impozáns Alkotmány utcában található SixLetter Coffee a város legújabb újhullámos kávézója, és megkockáztatjuk, hogy az egyik legdizájnosabb is. A nemzetközileg elismert Bonta Gáspár tervezte belvárosi kávézó világos belső tere kellemes környezetet teremt ahhoz, hogy a betérők nyugalomban elszürcsöljenek egy csésze kávét vagy elnyammogjanak egy Croque Madame-ot, esetleg egy házi hamburgert. A kávéról fontos még tudni, hogy a budapesti Racer Beans pörkölőtől származik, és egy Synesso eszpresszógépen készítik.

1054 Budapest, Alkotmány utca 21.

A spanyolajkú országok Nutellájaként ismert dulce de leche egy latin-amerikai édesség, amelyet lassú tűzön forralt tejből és porcukorból készítenek, több órás kevergetéssel. A Boráros téri villamosmegállótól néhány perc sétára, a Vaskapu utcában fellelhető Eleche házi készítésű dulce de lechével, különféle ízesítésű pohárdesszertekkel, süteményekkel, alfajorral (egy argentin teasütemény), illetve darált hússal, fekete babbal, spenóttal és ricottával töltött empanadákkal várja a finomságra vágyókat. Az édes kényeztetés mellett, hagyományos reggelikínálatból is válogathatunk.

1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14.

A Flaska Borbárban szó szerint ihatunk az egészségünkre, hiszen a gondosan összeállított borkínálat kizárólag kézműves, természetes termékeket vonultat fel, melyek nem tartalmaznak adalékanyagokat, ízfokozókat vagy színezőket. Beugorhatsz egy ajándéknak szánt palack borért, ebédelhetsz egy jót a barátaiddal (a háromfogásos ebédmenü mindössze 1690 Ft), vagy eltölthetsz egy romantikus estét magyar borok és szezonális ételek kóstolásával – utóbbiak szintén minőségi alapanyagokból készülnek -, egy biztos, a Flaska Borbár tárt karokkal vár!

1094 Budapest, Tompa utca 17/B.

A Gentry Coffe & Brunch-ban minden a nap legfontosabb étkezése, vagyis a reggeli körül forog. Mindegy, mikor mászol ki az ágyból, a hangulatos belvárosi kávézóban mennyei, a tatai Awake pörkölőből minden nap frissen érkező kávéval, isteni péksüteményekkel, tojásételekkel, palacsintákkal, tartokkal, granolával, kombucha teával és növényi alapú ebédkínálattal indíthatod a napot. Az itallapra felkerültek habzó borok és kézműves sörök is, hogy teljes legyen a Gentry brunch-élménye!

1053 Budapest, Királyi Pál utca 9.