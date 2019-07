Egyre több irányba szállítható bicikli a FlixBus távolsági járatain

Európa legnagyobb távolsági buszhálózata idén nyárra továbbfejlesztette a kerékpár szállítási lehetőséget flottájában.

A FlixBus magyarországi állomásairól is számos olyan járat indul, melyen bicikliknek is válthatók jegyek, így ezentúl a városnézéshez vagy a túrázáshoz az utasok kétkerekű járműveiket is magukkal vihetik.

Akik városnézéshez szállítanák magukkal kerékpárjukat, bejárhatják többek között Bécs, Pozsony, Zágráb, Prága, Berlin, Varsó vagy Krakkó városait, ráadásul ezekre a településekre minden nap van lehetőség biciklit vinni, akár több indulási időpontban is.

Akik sportolással kötnék össze a nyaralásukat, a FlixBus segítségével felfedezhetik az Isztriai-félszigetet, hiszen Pulába, vagy Opatijaba is napi rendszerességgel közlekednek kerékpártartós járatok. Koperi vagy poreci érkezéssel pedig az utasok közvetlenül csatlakozhatnak a monarchia korabeli vasútvonalból kialakított izgalmas bicikliút, a Parenzana vonalára is, ahol alagutakon és viaduktokon keresztültekerve ismerhetik meg a vidéket.

A Budapestről busszal akár 3,5 óra alatt megközelíthető Donovalyba is szállíthatók már biciklik. A település környékén több mint 200 kilométeren kialakított kerékpáros útvonalon kényelmesen kirándulhatunk, de azok is találnak maguknak kihívást az Alacsony-Tátra hágóin, akik extrémebb élményekre vágynak.

Szállítási feltételek

A kerékpár helye a busz hátulján elhelyezett tárolón a FlixBus weboldalán, illetve a FlixBus mobilalkalmazásában köthető le a jegyfoglalás során. Buszonként maximum 3 kerékpár szállítható, melyeknek súlya egyenként nem haladhatja meg a 25 kilogrammot. A bicikliszállítás díja egy irányba darabonként 2900 forint.