Programajánló a VOLT hétvégéjére – 06.28-30.

Tikkasztó a hőség, de ezért sírt a szánk egész májusban, hogy hol van már az igazi nyár, hát most berobbant. Lássuk, milyen programokkal vár minket a főváros, ha valamilyen oknál fogva nem Sopronban kavarnánk a VOLT Fesztiválon!

Június 28., péntek

Több éves zárvatartást követően egy ideje ismét látogatható a Városligeti fasor 12. alatt található Ráth György-villa, ahol az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének legszebb darabjait felvonultató A mi szecessziónk című állandó kiállítás várja a látogatókat. Ráth György egykori villájában enteriőrökben mutatjuk be a szecesszió három meghatározó (brit, osztrák, francia) irányát. Magyarországi otthonokba nyújt bepillantást a szecessziós ebédlő és a fogadószoba. Tárgyak sokaságát csodálhatjuk meg látványtári elrendezésben, köztük Zsolnay-kerámiákat, Gallé- és Tiffany-üvegeket, Lalique-ékszereket. Felvillantjuk a keleti művészet hatását, főként Bugatti exkluzív bútorai révén, de bemutatjuk a századforduló magyar művészetében az erdélyi gyökerek és a magyar nemzeti múlt inspiráló szerepét is.

Pénteken 12 órás folyóparti táncra hívunk: DJ Budai a naplementében debütál a dunaparti helyszínen, velünk lesz Forteba és végre elkészült VRKO live actje, amit nálunk premierel. Erős lett a csomag – come early, stay forever.

A nyár borduett vacsorájának két csillaga nem más, mint Balla Géza (a 2018-as Év Bortermelője díj nyertese) és Günzer Zoltán. Balla Géza bortársasága a hagyományos Kárpát-medencei szőlőfajtákat helyezi előtérbe, boraikhoz pedig semmit nem adnak hozzá, és lehetőség szerint el sem vesznek belőle. A Günzer család a Villányi borvidéken generációk óta foglalkozott szőlőtermeléssel és bor-készítéssel, saját fogyasztási igényük kielégítésén kívül a borpiacon történő értékesítés is céljuk volt. Günzer Zoltán családi gazdasága 1993-ban kezdte meg működést. Boraikból próbálják a természeti adottságok maximumát kihozni, ügyelve az egyes dűlők sajátos értékeire. A két pincészethez tökéletesen illeszkedő páratlan menüsort Barka Áron, Chef de Cuisine alkotta meg, így teljessé téve a valódi gasztronómiai utazást. Öt fantasztikus fogással és tíz kiváló borral várja Önt is az ARAZ Étterem!

Ha a Parno Graszt húzza a talpalávalót Kobuci kertben, akkor az biztosan egyenlő a teltházas, féktelen mulatással, olyan autentikus és energikus, sokfelé kikacsintó cigány muzsikával, amit kevesen képviselnek idehaza! A zenekar teljes felálással teszi tiszteletét ezen a pénteki esten a kertben!

Június 29., szombat

A Római Szabadstrand a nemzetközi Duna-nap alkalmából egynapos tesztüzemben működik most szombaton a Valyo Egyesület és a Fák a Rómain csapatának jóvoltából. A nyári hőség legnagyobb kincse a hűs Duna-part, amiben ezen a napon megmártózhatunk. 1973 óta először strandolhatunk Budapesten legálisan a Dunában a Római Szabadstrand Tesztnapon június 29-én.

Sziasztok! „Panem et circenses!” helyett mi azt mondjuk, Agapét és cirkuszt! Ezért június 29-én, szombat este igazi cirkuszi hangulattal várunk Titeket az Anker’tben. Ha elefántokat és fókákat nem is, de artistákat, zsonglőröket és más meglepetéseket ígérhetünk a nagyérdemű közönségnek! A buli előtt strandröpi bajnokságra várunk Titeket a Margitszigeti Strandröpi Centrumban!

Ha mégis Sopronba vetődnél szombaton: A szolgálólány meséjében megjelenő disztópikus jövőkép szerint a meddő feleségek problémáját nemzőképes nők szolgasorba állításával kívánják megoldani, egy erőszakos, nőket tárgyiasító totalitárius államot létrehozva. Kerekasztal-beszélgetésünkön a sorozat cselekményét állítjuk párhuzamba a valósággal: szociológiai és gazdasági problémákról beszélgetünk majd, mely a 3. évad júniusi érkezésével különösen aktuálissá válik. Lesz szó genderről, meddőségről, sterilitásról, lombikprogramról, szülésre buzdító kampányokról, béranyaságról és abortuszról is. Erős és kényes, de hihetetlenül fontos témák. A kerekasztal-beszélgetést Krajnyik Cinti, a Funzine – See you there főszerkesztője moderálja.

A történetet egy jól szituált, de cinikus és kiábrándult fiatalember meséli el. Nevét nem tudjuk, néha Jacknek (Edward Norton) hívja magát. Önismereti terápiás csoportokba jár, mégsem kerül közelebb valódi énjéhez és embertársaihoz. Véletlenül összeismerkedik Tylerrel (Brad Pitt), akiben felfedezi hiányzó tulajdonságait. Tyler egy különös, titkos társaság megalapításával próbál megszállottan úrrá lenni a világ káoszán. A Harcosok Klubjának híre hamar elterjed a túl hamar meggazdagodott menedzser nemzedék tagjai között, akik egyre intenzívebb élményekre várnak. Az egyetlen, aki a két rokonlélek közé ékelődik, egy nő. Marla (Helena Bonham Carter) kétségbe vonja Tyler erőltetetten férfias ideológiáját… (port.hu)

Június 29-én a Madách színház Rocksuli c. musicalének ünnepelt főszereplőjének zenekara, a Richie and the Mops lép fel. A zenekar frontemberének, Borbély Ricsinek személyes kötődése is van a helyszínhez, hiszen ő maga is újpesti.

Június 30., vasárnap

Évek óta keressük Budapest legjobb reggelizőjét. Sok jó hely van, de mi mégis olyanra vágytunk, amit csak mi tudunk.Találtunk egy helyet a belvárosban, amit rögtön megszerettünk amikor először beléptünk az ajtaján. Elhatároztuk, hogy brunch-ot szervezünk itt nektek. Meg egy kicsit magunknak is.

A Kortárs Építészeti Központ szervezésében június utolsó hétvégéjén megnyílnak a Csepel Művek épületei és felfedezhetővé válik a 240 hektárnyi, páratlaul gazdag ipari örökség izgalmas jelenkora.

A Csepel Művek egykor az ország legnagyobb egybefüggő ipari komplexuma, ma pedig egyedülálló cégek közössége, amelyek több mint száz éve szolgálják ki a különböző magyar és nemzetközi ipari igényeket. Mai külalakján, az egykori gyárváros településszerkezetén és vállalati kultúráján leginkább a rendszerváltás utáni privatizációs hullám hagyott nyomot, amely számos kis- és középvállalatra aprózta szét a korábbi szocialista nagyipart. A 240 hektáros területen létrejött sajátos hangulatú világban ma több mint 400 tulajdonos és több száz bérlő található az egyszemélyes műhelyektől a több milliárdos nagyvállalatokig. Ezek között megtalálhatók a korábbi mammutvállalatok (pl. Csepel Művek Egyedi Gépgyár) jogutódai, az eredeti tevékenységek alá bedolgozó vagy azokat kiegészítő ipari, kereskedelmi vagy logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások, és az eredeti ipari tevékenységtől teljesen független kreatív, szolgáltató és szórakoztató ipari cégek is. Így láthatunk Vörös Csepel helyett ma CSR-t, gépgyártás mellett filmdíszletet, bio termékeket és kreatív ipart, műhelyek mellett műtermeket, vagy a Csepel kerékpárcsalád mellett itt összeszerelt Bubi-közbringa rendszert. A terület utcanevei mint a Bronzöntő, a Csőszerelő, az Öntöde, az Esztergályos, a Mázoló vagy Tekercselő nevükben ma is tükrözik az ipari munka egykori folyamatait és térbeli rendszerét.

Nem telhet el a 2019-es nyár sem egy kiadós Játszóház Piknik nélkül! Ezúttal a Margitszigeti Nagyréten várunk kitörő lelkesedéssel minden társasozásra éhező vasúti szakembert, erdei manót, vállalatigazgatót, űrhajóst és madárspecialistát. Érdemes hozni pokrócokat, némi elemózsiát, a legkitartóbbaknak pedig fejlámpát, mert állítólag egy idő után sötét lesz. Ja és a haverokat se hagyjátok otthon! A részvétel ingyenes.