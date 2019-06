2019. június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján este összesen 106 budapesti múzeum várja a látogatókat a megszokottnál hosszabb nyitvatartási idővel és sokszínű programokkal. A programok listája majdhogynem végtelennek tűnik, de mi azért megpróbáltuk kiválogatni közülük a legígéretesebbeket. Íme, a kedvenceink!

Tárlatvezetések

A Múzeumok Éjszakájának fő attrakciói minden évben a különleges tárlatvezetések, különleges időpontban. 6 órától hajnal 1-ig minden órában részt vehetünk a Nyugati pályaudvar Királyi Várótermének negyedórás bejárásán, amely során bebarangolhatjuk az I. Ferenc József és Sisi számára készült épületet. Egy tematikus sétán a Várkert Bazárban még többet megtudhatunk Sisiről, hiszen az egykori királynéhoz fűződő helyszíneket járhatjuk be 6-tól vagy 8-tól. Az Óbudai Múzeum kastélytörténeti sétát szervez A Zichy-kastély titkai címmel, amely a múzeum recepcióján kezdődik majd este 7-kor.

A Ludwig Múzeumban éjfélkor betekintést nyerhetünk a kulisszák mögé, a kiscelli domb parkjában pedig rejtett ösvényeken barangolhatunk Rostás Péter, a Kiscelli Múzeum igazgatójának vezetésével délután 5-kor. A Goldberger gyár női munkásainak történetéről tart tárlatvezetést Tóth Eszter Zsófia történész a Goldberger Textílipari Gyűjteményben este 7-kor, míg a 19. századi magyar művészek egzotikus utazásairól hull le a lepel a Magyar Nemzeti Galériában 7-től és fél9-től.

Workshop

A Múzeumok Éjszakájáról nem kell üres kézzel hazatérnünk, hiszen különféle kézműves foglalkozásokon is részt vehetünk június 22-én este. A Kiscelli Múzeum délután 2 és 6 között zajló workshopján megismerhetjük a 19-20. századi fővárosi nyomdászatot, és megtapasztalhatjuk a manuális nyomtatás élményét egy Columbia nyomdagépen, amilyenen a Nemzeti Dalt és a 12 pontot is nyomtatták elődjeink. A szépírás művészetébe is betekintést nyerhetünk az ELTE Egyetemi Könyvtárában, ahol már délután 3 órától látogathatjuk Buzogány Dezső kalligráfus foglalkozásait.

Délután 4 órától álomfejtő workshopon is részt vehetünk a MagNet Közösségi Házban, amelyen Abért Viktória coach kreatív technikákkal segít kideríteni, mit jelent a legutóbbi álom, amelyre emlékszünk. Az ékszerkészítés iránt érdeklődők kiélhetik kreativitásukat a Budapesti Művelődési Központ workshopján, amelyen csipkefülbevalót készíthetnek 6 és 8 óra között. A Magyar Nemzeti Galériában 6 és 10 óra között utazónaplót állíthatunk össze, amelyben megtervezhetjük a következő nyaralás részleteit. A Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházában fél8-tól megörökíthetjük az este ízét, hiszen Az étel lelke nevet viselő programon nem csak a régi és a mai fűszerezési szokásokról tanulhatunk, hanem saját fűszerkeverékünket is összeállíthatjuk.

Színház

A Múzeumok Éjszakáján izgalmas programokkal várják a színház szerelmeseit is. A Magyar Nemzeti Múzeum színházi tárlatvezetése lebilincselő késődélutáni programnak (fél 6-os kezdéssel) ígérkezik: Für Anikó, Rába Roland, Kiss-Végh Emőke és Ördög Tamás olvasnak fel részleteket Görgei Artúr emlékirataiból. A múzeum Lapidáriumában pedig este fél 11-kor kezdődik a Krapek című monodráma, amelyben a Zabhegyezőből ismert 16 éves Holden Caulfield (Georgita Máté Dezső hiteles alakításában) mesél magáról és a világról.



Este 10 és fél 1 között félóránként indulnak csoportok éjszakai irodalmi barangolásra a Petőfi Irodalmi Múzeumból a Károlyi-kertbe, ahol Csáth Géza A varázsló kertje c. novellájának segítségével egy ezelőtt ismeretlen perspektívából ismerhetjük meg a városi parkot. A PIM-ben megelevenedik Ady Endre és Kíváncsi Illi találkozása is, melynek történetét Fehér Tibor, Kútvölgyi Erzsébet, Takács Kati és Udvaros Dorottya meséli el 10 órakor.

Zene

Az este folyamán élő zenei koncertekbe is belefuthatunk, számos zenei stílus képviselői szórakoztatnak majd minket: a Bajor Gizi Színészmúzeumban 6-kor koncertezik a Nemzeti Színház színészzenekara, 8-kor kezdődik az Esti Kornél koncertje a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a The Biebers fél9-től szántja fel a színpadot a Zichy-kastélykertben, a Ráth György-villában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Fischer Anni ösztöndíjasainak koncertjét hallgathatjuk meg 11-kor, míg a Holokauszt Emlékközpontban szintén 11-től csap hatalmas bulit a Budapest Bár.

A fentiek csupán egy kis szelet a Múzeumok Éjszakájának programkavalkádjából. Az esemény teljes programkínálatát IDE kattintva tudjátok elérni.

