Limonádékörkép a fővárosban: 5 hely, ahol isteni a nyári frissítő

A harmincfokos tikkasztó hőségben mi másra vágyna az ember, mint egy hatalmas pohár gyümölcsös limonádéra? Az alábbi vendéglátóhelyeken új szintre emelték gyerekkorunk kedvenc italát, próbáljátok ki!

Budapest belvárosában két Ahoy! bár található, amelyek azt ígérik, a város leggyümölcsösebb limonádéját készítik el nekünk. Az 5 dl-es befőttes üvegben vagy 7 dl-es műanyag vödörben szervírozott kézműves limonádékat összesen 100, azaz száz különböző ízben kérhetjük. Van például bodzás, levendulás, erdei gyümölcsös, epres-kókuszos, málnás-mentás, de a tízféle alapíz bármilyen kombinációját megvalósítják a limonádé bárban. Az Ahoy! egyébként is erős nyári frissítők terén, van még náluk jeges csokoládé, shake, smoothie és persze jeges kávé is.

A Budapest Eye árnyékában fellelhető Fröccsteraszt több okból érdemes célba venni. Egyrészt azért, mert gyümölcsökkel megspékelt, isteni limonádét készítenek, és a kínálat meglehetősen gazdag: kapható például mentás, mangós, epres, passion, bodzás-mentás, sárgadinnyés és kiwis változat is. Másrészt, mert nyaranta frissítő párakapuk segítenek lehűteni az arra járókat. Oázis a város szívében, ahol a tér fái alatt, egy pohár hideg itallal a kézben édes megpihenni.

A budai oldal közösségi tere talán az egyik legfelkapottabb a környéken, hála a színes kulturális és művészeti programoknak, meg persze a különleges, eklektikus enteriőrnek. Ami a limonádé-felhozatalt illeti, klasszikus, epres-bazsalikomos, bodzás-uborkás, mentás-erdei gyümölcsös és maracujás-sárgadinnyés italok közül válogathatunk, de a málnás-mascarponés-hibiszkuszos shake és a csopaki őstermelőktől érkező házi készítésű szörpök is istenien hangzanak. A Hello Nyár kampányon belül június 30-ig 10% kedvezménnyel kaphatóak!

Hangulatos fények, színes asztalok és székek, isteni frissítők várnak a Nyugati pályaudvar jobbján, az Eiffel téren! A szomjoltó innivalók között természetesen limonádé is akad, különféle, gyümölcsösebbnél gyümölcsösebb ízesítésekben. Esetenként koncertek, vagy focimeccsek közvetítése vonzza a tömegeket, és a lépcsők, ülőhelyek ilyenkor nagyon gyorsan megtelnek. Őket idézve: “Ugorj be ebédre, munka után, kétkeréken, gördeszkán vagy csak egy laza flip-flopban, a Zsiráf mindenhogy szeretni fog.” Az asztalfoglalás erősen ajánlott!

Budapest belvárosától kicsit távolabb, de annál kellemesebb környezetben szürcsölheted limonádédat a Fellini napágyaiban a Római-parton. Lehet menni bringával, busszal vagy autóval, de úgyis minden út a Rómaira vezet. A friss, gyümölcsös házi limonádék mellett vannak csapolt sörök (például meggyes is), belga üveges sörök, facsart narancslé, sörkoktélok, de jegeskávé is. Ha a semmittevésben megéheznél, nassolhatsz tortilla chipset házi szósszal, mártogathatsz zöldségeket padlizsánkrémbe vagy hummuszba, de benyomhatsz egy paninit is.