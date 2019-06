Interaktív felfedezőútra viszi az iskolásokat a nyáron Kajla

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kezdeményezésére idén júniusban nagyszabású országos kampány indul, melynek célja, hogy az alsó tagozatos iskolások jobban megismerjék hazánkat.

A gyermekek a kampány segítségével nem csak a kötelező tanórai keretek között tanulhatnak az ország látványosságairól és természeti kincseiről, hanem Kajlát, a kíváncsi magyar vizslakölyköt követve virtuálisan és személyesen is felfedezhetik Magyarország csodáit. A „Hol vagy, Kajla?” elnevezésű akcióhoz partnerként csatlakozott többek között a MÁV Csoport, a Magyar Posta, a Magyar Turisztikai Szövetség, az Oktatási Hivatal és a SPAR Magyarország is.

A kampány főszereplője Kajla, a kíváncsi magyar vizsla kölyök. Kajla gazdája egy család, akik sokat utaznak és kirándulnak, és a kiskutyát is mindig magukkal viszik, aki sokszor fejtörést okoz nekik, hiszen folyton eltűnik, és meg kell keresniük. Kajla keresése közben játékos módon ismerhetik meg az iskolás gyerekek Magyarország egyedülálló természeti csodáit és épített örökségét. A kampány és a hozzá kapcsolódó játékok többek között arra szeretnék ösztönözni a gyermekeket, hogy ha megtetszettek nekik azok a helyszínek, ahol Kajla is járt, kerekedjenek fel családjukkal és látogassanak el ők is Magyarország csodáihoz.

Németh Anna, az MTÜ marketing és értékesítési vezérigazgató helyettese kiemelte, hogy az MTÜ célja, hogy a gyermekek minél előbb megszeressék a belföldi utazást és közben ismereteket is szerezzenek az ország látnivalóiról. Az utazásra ösztönző és edukatív kampány keretében a gyermekek összesen 41 nagyszerű helyet fedezhetnek fel Kajlával, miközben folyamatosan bővül a tudásuk az országról.

A kampány az úgynevezett Kajla útlevélre épül, amellyel a gyermekek megyénként két-két fontos turisztikai célpontot kereshetnek fel a szüleikkel. Az útlevelek a Magyar Turisztikai Szövetség, a Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal közreműködésével minden magyar alsó tagozatos iskoláshoz eljutnak a tanév végén a bizonyítványosztással egy időben. Ebbe a pecsétgyűjtő füzetbe gyűjthetik a gyerekek a bélyegzőket több száz magyarországi látnivalónál. Ez lesz a saját turisztikai „okmányuk”, melyet kreatív módon saját kezűleg tudnak személyre szabni, ezzel pedig inspirációt is kapnak a gyerekek hazánk megismerésére. Nyár végén, az új tanév kezdetével az osztályok közösen értékelhetik a kitöltött útleveleket, kiválaszthatják a legszebbeket, legkreatívabbakat, és az MTÜ jóvoltából a tanítók díjazzák is majd a legjobban kidolgozott füzeteket. Fontos kiemelni, hogy nem a pecsétek száma lesz a zsűrizési szempont, hanem a gondosság, az alaposság és a szép kidolgozottság.

Az útlevél mellett egy ingyenes készségfejlesztő mobilalkalmazás is segíti a gyermekeket, ezen keresztül minden megyében két-két, Budapesten pedig három nevezetességet ismerhetnek meg játék közben. Természetesen maga a játék kizárólag szülői regisztrációval kezdhető meg. Az alkalmazás játékainak tervezése során fejlesztőpedagógust is bevontunk. Továbbá családközpontú megoldás az applikációban, hogy a szülőket – ha kérik – folyamatosan tájékoztatja az alkalmazás (e-mailben) gyermekeik megszerzett tudásáról.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezéséhez több partner is csatlakozott, a résztvevők kedvezményekkel, szakmai segítséggel és ingyenes ajánlatokkal segítik a gyermekeket és családjaikat a nyári felfedezésben.

A MÁV és a GYSEV a Kajla útlevéllel rendelkező gyermekek számára július hónapban ingyenes utazást biztosít, ezzel segítve azt, hogy a családok közösen indulhassanak el Kajla nyomában. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Homolya Róbert kiemelte: bízik benne, hogy sikerül nagyon sok iskolást, illetve családot a vasútra és hazánk felfedezésére csábítani. Úgy fogalmazott: kötelességük és egyúttal elemi érdekük is, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel segítsék a gyermekek fejlődését, támogassák kibontakozásukat. A sajtóeseményen bemutatott különleges díszítésű mozdony a MÁV-csoport ezen törekvését is szimbolizálja.

A kezdeményezéshez a Magyar Posta is csatlakozott, a kampány részeként díjmentes képeslapküldést tesz lehetővé júliusban és augusztusban. Forrai Péter, a Magyar Posta üzleti vezérigazgató-helyettese azt mondta: örömmel vesznek részt egy olyan kampányban, amelynek része egy hagyományos postai szolgáltatás, a képeslap igénybevétele. Az ország egyik legnagyobb és legkiterjedtebb hálózatával rendelkező állami tulajdonú vállalatként pedig számukra is fontos cél, hogy a felnövekvő generáció ismerje meg az országot, és legyen büszke értékeinkre.

Az applikációt és az útlevelet egészíti ki a kampány harmadik eleme, a SPAR matricagyűjtő akciója, amelynek során 2019. június 20. és augusztus 14. között 200 matricát gyűjthetnek albumba a gyerekek, miközben szüleik kedvezményes kuponokkal gazdagodnak. A Kajla útlevéllel rendelkező gyermekek számára ráadásul külön meglepetéssel is készül a SPAR: 2019. június 20. és 26. között ajándék matricacsomag kupon lesz igényelhető a www.kajla.spar.hu weboldalon. Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője elmondta, hogy a cég családi vállalkozásként örömmel csatlakozott az egyedülálló kampányhoz. Kiemelte: szívügyüknek tekintik a gyermekek gondos, ugyanakkor játékos nevelését, másfelől pedig elkötelezettek hazánk épített és környezeti kincseinek népszerűsítése mellett.

A kampányhoz csatlakozó stratégiai partnerek száma a Magyar Turisztikai Szövetség irányításával a nyár végéig folyamatosan bővülni fog, így érdemes lesz nyomon követni a Kajlával kapcsolatos híreket a kezdeményezés weboldalán, és igénybe venni a kampány keretében biztosított kedvezményeket.