Apák napi buli a Gyerek Szigeten!

Most vasárnap lesz apák napja, így a Gyerek Sziget harmadik hétvégéjén őket (is) ünnepeljük: apák napi meglepetések készülhetnek több helyszínen is, szombaton pedig hatalmas, családi PomPom Party veszi kezdetét. Persze nemcsak az apukák bulizhatnak ezúttal sem: ezen a hétvégén koncertezik még Szalóki Ági gyerekzenekarával és Kovácsovics Fruzsina, itt lesz Radványi Balázs és Varró Dániel, de a gyerekek a Rippel fivérek tanodáját is kipróbálhatják!.

A táncoslábúaknak…

A Generali Nagyszínpadon Szalóki Ági ad szombaton különleges koncertet. A többszörös Fonogram-díjas énekesnő idén ünnepli, hogy 15 éve játszik együtt zenekarával és ez alkalomból 15, számukra kedves helyszínen elevenítik fel a legszebb pillanatokat.! A koncert utáni délután a Majorka Bábszínház játszik a kicsiknek, míg másnap Varró Dani hozza el gyereknyelven beszélő verseit Radványi Balázs megzenésítésével. Igazi humoros zene-bona veszi majd kezdetét, de délután is érdemes lesz a Nagyszínpad körül lebzselni. A Simorág TánCirkusz Ma No Mese c. előadásával egyszerre idézi meg a cirkuszt és a színházat, Kovácsovics Fruzsina pedig ábrándos gyerekdalait énekli a kicsiknek és gyereklelkű szüleiknek.

Ezen a hétvégén Apák napja alkalmából a gyerekek többféle, saját maguk által készített ajándékkal kedveskedhetnek édesapjuknak. A Kézműves Palotában például elkészíthetik a legjobb apának járó kitüntetést, a Családbarát Óbuda Sátorban pedig egy Apa-falon oszthatja meg mindenki, mit köszönne meg az apukájának. Persze, az édesapáknak is lesz program: ők játékos vetélkedőkön mérkőzhetnek meg, mint például a játékbaba-pelenkázó versenyen, szombaton pedig a PomPom Partyn bulizhatnak egy hatalmasat az egész családdal.

A Gyerek Sziget harmadik hétvégéjén is rengeteg újdonsággal lehet majd találkozni. Megnyílik például a Teddy Maci Kórház, ahol a gyerekek játszva tanulhatják meg, miként is zajlik egy orvosi rendelés és a macijukat meggyógyítva meggyőződhetnek arról, hogy egyáltalán nem olyan ijesztő dolog az orvoshoz járni, mint ahogy sokan gondolják. Ezen a hétvégén nyílik a Történelmi Játszótér is, ahol az egész család visszarepülhet a ’80-as évekbe. Itt együtt vetélkedhet a família és ha helyesen válaszolnak a kérdésekre, korabeli ajándékokat is hazavihetnek.

A virgoncoknak…

A Generali Sportpark is új kalandokkal készül. A Bagjumpon a legbátrabbak – és a 140 centiméternél magasabb és 10 évnél idősebb – lurkók kipróbálhatják a szabadesés élményét. A Foci-Szigeten a labdarúgás szerelmesei tesztelhetik, milyen lehet egy óriási csocsóasztal bábjaként focizni. Sokak kedvence, a Bringás Kalandpark is várja még a bringázni vágyó pajtásokat.

Karamella Cirkuszvilágában ezúttal különleges vendégek érkeznek, ugyanis ezen a hétvégén nem máshonnan lehet ellesni az artista mesterséget, mint a Rippel Brothers Akadémia Cirkusztanodájától!

Ezen a hétvégén a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum utoljára várja a kíváncsiskodókat, akiknek azt mutatják be, miként utaztak régen és napjainkban az emberek.

A felfedezőknek….

A Gyerek Paradicsom a NKM energiájával helyszínen szombaton és vasárnap két alkalommal is Sziget felfedező túra indul, ahol a gyerekek megismerhetik a sziget élővilágát. Minden kiskutyára vagy kiscicára vágyó gyerkőcnek kötelező a Kutyafontos Játékok programja, ahol interaktív feladatok és játékok segítségével tanulhatják meg, miként is gondoskodhatnak négylábú családtagjaikról.

Sőt, ismereteiket tovább bővíthetik szombaton a Jane Goodall intézet által szervezett Tudod-e mi veszélyeztetni a főemlősöket programon. A kicsik érzékenyítő játékok segítségével tanulhatnak a főemlősökről és a rájuk leselkedő veszélyekről.

Már csak két hétvége, a Gyerek Sziget, érdemes minden napot kihasználni!