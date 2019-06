Jön a Múzeumok Éjszakája, de mi az az #UtazásÉlményMúzeum?

Mintegy 400 intézmény csaknem 2000 programmal regisztrált eddig az idén június 22-én megrendezendő Múzeumok Éjszakájára, melynek kiemelt témája idén az utazás és a digitalizáció jegyében az #UtazásÉlményMúzeum szlogen, a rendezvény 2019-es „fővárosa” pedig Szombathely. Nyolc helyszínen várják majd a látogatókat a Múzeumok Éjszakáján – jelentette be Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján a budapesti Postamúzeumban.

Programok

Az ország legnagyobb kulturális eseményére másfél hét múlva kerül sor. Az idei a 17. alkalom, hogy Szent Iván éjéhez legközelebb eső szombaton, azaz az év legrövidebb éjszakáján szélesre tárják kapuikat a múzeumok. Koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal és egyéb érdekességekkel várják az érdeklődőket. A Múzeumok Éjszakája az a program, amelyen a legtöbb kulturális intézmény vesz részt egyszerre: mintegy 400 közgyűjtemény csaknem 2000 programot kínál országszerte. Látogatószámot tekintve is ez az ország legnépszerűbb kulturális programja: mintegy 400 ezer belépést regisztráltak tavaly összesítve a résztvevő intézmények. Az előzetes becslés szerint ez a szám idén is legalább ilyen magas lesz.

A programokról részletes információ a www.muzej.hu weboldalon található, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek az események, valamint mobil alkalmazás is rendelkezésre áll, amely„EVENT@HAND MUZEJ” címen tölthető le ingyenesen a támogatott szoftverboltok kínálatából. A fővárosi programokról az ingyenesen hozzáférhető Múzeumok Éjszakája programfüzetből tájékozódhatnak az érdeklődők.

A helyszín

Az idei kiemelt helyszín az ország egyik legrégebben alapított városa, Szombathely lesz. A helyi közgyűjtemények közül a Savaria Múzeum, a Szombathelyi Képtár, az Iseum Savariense és a Smidt Múzeum ad helyet a kiemelt helyszín programjainak ezen az estén. Csatlakozik hozzájuk ugyancsak színes programkínálattal a levéltár, a bíróság és a vasút is. Most először a város nagy múltú szimfonikus zenekara is fogadja a látogatókat az egykori zsinagógából kialakított épületében. Ezen a napon két kiállítás is kitárja kapuit a látogatók előtt. A Savaria Múzeumban ezen a napon nyílik meg a Változó kultúrák a változó tájban című állandó kiállítás újabb állomása, amely Vas megye és Sabaria népvándorlás- és középkori történetébe enged bepillantást. A Smidt Múzeumban 19 órakor nyílik meg az Egy szelet Szombathely című kiállítás, amely a kiegyezést követő évtizedek szombathelyi kávéházaiba és cukrászdáiba kalauzolja a látogatókat.

Immár harmadik alkalommal van „szóvivője”, vagyis „arca” a Múzeumok Éjszakájának, idén Liu Shaolin Sándor, Olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó népszerűsíti a rendezvénysorozatot. Idén tavasszal több tárlatvezetésen, interaktív programon vett részt, hogy a Múzeumok Éjszakáján, június 22-én már számos saját élménnyel gazdagabban számolhasson be kulturális kalandjairól, és ajánlhassa azokat a nagyközönségnek. Sándor látogatásairól izgalmas kisfilmek is készültek, melyeket a www.facebook.com/muzeumokejszakaja felületen követhetünk.