A slow designtól a 3D nyomtatásig

Megnyílt a HATÁRTALAN DESIGN 14. madeinhungary + 7. MeeD kiállítás cseh, francia, lengyel, magyar, német, olasz, osztrák, portugál, román, spanyol, szlovák és svájci designerek munkáiból. Immár tizennegyedik alkalommal szervezi Szigeti Szilvia textildesigner és Radnóti Tamás belsőépítész a régió egyik legjelentősebb designeseményét, a Határtalan Design 14. madeinhungary + 7. MeeD (Meeting of European and Central European Designers) kiállítást, találkozót és rendezvénysorozatot.

A válogatásban 12 ország közel 150 designerének tárgyai kapnak helyet, melyek között sorozatgyártott termékek, kisszériás darabok, valamint a műfajokat szabadon értelmező egyedi alkotások egyaránt szerepelnek. A kurátorok kifejezett szándéka, hogy megmutassák a terület sokszínűségét, frissességét, ezért az aktuális trendek figyelembevételével megalkotott tárgyak mellett egyéni látásmódot tükröző darabok is helyet kapnak. A tervezői gondolkodásmód sokféleségét mutatja, hogy a környezettudatos elvek, mellett a slow design filozófiája is megjelenik, sőt egyszerre láthatunk low- és high-tech, 3D nyomtatott és kézzel készült tárgyakat. A fiatal és középgenerációs kreatívok munkái között számos hazai és nemzetközi díjjal elismert munka látható.

Szigeti Szilvia kifejtette: “A tervezők kiválasztását minden évben hosszas kutatómunka előzi meg. Korosztálytól függetlenül olyan alkotókat keresünk, akik egyedi stílusban dolgoznak, a saját területükön eredeti tárgyakat hoznak létre. Az eltelt 14 év alatt több száz tervezővel ismerkedtünk meg, akik közül jónéhánnyal személyes barátságot is ápolunk. Ezt az organikusan bővülő kapcsolati hálót az a törekvés rendezi egységbe, hogy a tárgyak mögött mindig az alkotó embert keressük, valamint az, hogy bemutassuk az aktuális nemzetközi tendenciákat Budapesten.”

TEXHIBITION

A textiltervezőket és -gyártókat összefogó Texhibition című projekt – melyet Szigeti Szilvia textildesigner hívott életre – négy éve működik, a legfrissebb eredmények idén is láthatók. A projektben textilgyártók – Aste bútorszövet és lakástextil, Meritum Kft., CsárdaTex Kft., Lénárd Kft. – együttműködésével közel húsz textiltervező iparművész fejlesztése valósult meg.

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETI EGYETEMEK RÉSZVÉTELE

A kiállítás külön egységeként ismerkedhetnek meg a látogatók a különböző design- és művészeti egyetemek – köztük The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava: Studio of Art Design, Studio of Fiber Art, Studio of Glass, Studio of Industrial Design, Studio of Interior Design, Studio S+M+L-XL – Metal and Jewel, Studio of Textile Design; Budapest Metropolitan Egyetem; Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Design Intézet; Pécsi Tudományegyetem: Vizuális Ismeretek Tanszék; Soproni Egyetem: Alkalmazott Művészeti Intézet – hallgatóinak munkáival.

ÉKSZERTERVEZŐK

A tavalyi siker folytatásaként ismét bemutatkozási lehetőséget kapnak ékszertervezők, ezúttal a pilseni Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia Metal and Jewel tanszékén készült darabok állnak a fókuszban.

Az ékszertervezők kiválasztásában neves kurátorok vettek részt: Cornelie Holzach, a pforzheimi Schmuckmuseum igazgatója; Elisabeth Heine, a pforzheimi Schmuckmuseum megbízott kurátora; Susanne Hammer ékszertervező művész; Dan Pierșinaru, az AUTOR (Bukarest) művészeti igazgatója; Spengler Katalin művészeti író, gyűjtő; a H6 ékszertervező csapat; az Ékszerek Éjszakája Budapest; valamint a Határtalan Design szervezői.

HATÁRTALAN DESIGN DÍJ

Az eseményhez kapcsolódóan idén is sor került a Határtalan Design Díjak átadására. Az elismerés célja, hogy felhívja a figyelmet a designban rejlő potenciálra, a mecenatúra jelentőségére. A díjak odaítélésében szakmai zsűri segítette a

szervezők munkáját. A Csomay Zsófia Ybl-díjas építész, belsőépítész, érdemes művész, Elisabeth Heine, a pforzheimi

Schmuckmuseum megbízott kurátora, Komáromi Ákos a Laguna Lakástextil Nagykereskedés tulajdonosa, valamint Zalavári József – DLA Habil Ferenczy Noémi-díjas formatervező művész, egyetemi docens, AMI, Sopron alkotta grémium három tervezőnek ítélte oda az elismerést, amelyhez a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlott fel jelentős támogatást.

Helyszín: Új Budapest Galéria (Bálna), 1093 Budapest, Fővám tér 11–12.

Időpont: 2019. május 31. – június 23.

Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10.00–18.00 óráig.

Részletes program: www.madeinhungary-meed.hu