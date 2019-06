5 különleges randihelyszín Óbudán

Ha a belvárosi nyüzsgést túl soknak érzed, Óbuda az ideális hely a kikapcsolódáshoz. Budapest III. kerületében kedvükre andaloghatnak a szerelmesek, anélkül, hogy minden sarkon rájuk dudálna néhány dühös sofőr, vagy magával sodorná őket a munkából hazasiető embertömeg. Egy szó, mint száz, a gyakran zöld oázisnak nevezett kerület izgalmas programokkal, de nyugodt környezetben vár mindenkit.

Csodák Palotája

Olyan randira vágysz, amely közben közös élményeket szerezhettek? Hogy elkerüljétek a kínos csendet, érdemes olyan randihelyet választani – főleg ha az első alkalomról van szó -, ahol van mivel elfoglalnotok magatokat, közben pedig észrevétlenül megindul a beszélgetés, ismerkedés. A Csopa pont egy ilyen hely: szavak nélkül is nagyon sokat megtudhattok a másikról. 3-4 órás kellemes időtöltés, szív alakú ajándéklufi a pénztárnál, randikedvezmény, játékok és közös tanulás, részletek pedig ITT.

Kobuci Kert

A Zichy-kastély udvarán található Kobuci Kert egy fákkal teli hangulatos udvar, ahol szinte minden este élőzene várja a látogatókat. Júniusban világzenei napoknak, júliusban pedig blues fesztiválnak ad otthont a Kobuci, a mennyei illatot árasztó street food ételek és italok viszont minden nap csábítanak.

Pastrami Étterem

A Pastrami különlegessége a tágas belső tér, a nemzetközi ételkínálat, a minőségi borválaszték és persze az a tény, hogy figyelhetjük a szakácsokat munka közben, amíg az ételeinket készítik. Ebéd vagy vacsora után jóleshet egy séta az ókori amfiteátrum körül, amelynek érdekessége, hogy az aréna átmérője még a római Colosseuménál is nagyobb! További infó ITT.

Esernyős Kávézó és Gázlámpa Kioszk

A macskaköves Fő tér sarkán álló, a szomszédos esernyős szobrokról elnevezett Esernyős Kávézó szintén nagyon jó helyszín egy kellemes beszélgetésre. Akár a teraszt, akár a Gázlámpa körüli kiülős részt, akár a belső udvart választjuk, a kellemes időtöltés garantált: a finom kávékülönlegességek mellett nyáron akusztikus koncerteket is élvezhetünk a Warm up Udvar programsorozat keretében, illetve havonta egyszer Wine Time DJ élőzenével összekötött borkóstolón is részt vehetünk. Még több programért kattints IDE.

Római-part

A Római-part Budapest talán legtökéletesebb randihelyszíne, amennyiben vonz titeket egy romantikus séta a folyóparton, a hekkezés és a sok hangulatos parti hely, például a Fellini Kultúrbisztró filmklubbal és élő zenei koncertekkel. Szintén a parton található az Alfa Art Hotel, ahol akár egy hétvégét is eltölthettek édes kettesben.

+1 tipp: Óbudai randi kerékpárral

Érdemes az óbudai helyeket akár biciklivel is felfedezni, ehhez tudtok kerékpárt kölcsönözni a Berguson Kerékpárkölcsönzőben, amely a Szentlélek téri HÉV megállótól, illetve a Fő téri Esernyős Kávézótól szintén 2-2 perc sétára található és nagyon kedvezményesen kínál kölcsönzési lehetőséget. Tandembérlésre is van lehetőség, ha valami igazán különleges élményre vágytok.

További óbudai programokért kattints IDE, általános turisztikai információkért pedig látogass el a visitobuda.hu-ra.