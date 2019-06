Reguly Antal 200 – indul az emlékév

2019 kiemelt év a zirciek életében, hiszen a város leghíresebb szülötte, Reguly Antal pontosan 200 évvel ezelőtt, 1819-ben látta meg a napvilágot a településen.

A neves néprajzkutató, nyelvész, térképész és antropológus munkássága minden finnugor népcsoport által nagy megbecsülésnek örvend, hiszen sokuknak Reguly szolgáltatta az első írott nyelvi forrást anyanyelvükről. A tudós Zirc főterén álló szülőházában, mely napjainkban múzeumként és népi kézműves alkotóházként működik, a látogatók betekintést nyerhetnek Reguly teljes munkásságába. Az állandó kiállításon a magyar nyelv eredetével és a finnugor népek kultúrájával ismerkedhetünk meg, sőt a Reguly által készített első Urál-térkép történetét is megismerhetjük.

A Reguly Antal Múzeum a tudós születésnapján, július 11-én emlékévet hirdet, melynek rendezvényei egészen 2020. augusztus 23-ig tartanak majd országszerte. Ebben az időszakban számos konferenciát, emlékülést és különböző tudománynépszerűsítő eseményt szerveznek, melyekben külön figyelmet szentelnek a zirciség és a bakonyi vendégszeretet hangsúlyozásának. A nyitórendezvényként szolgáló négynapos Reguly Fesztiválnak a múzeum ad majd otthont, és a programok díjmentesen lesznek látogathatók. A főtéren szabadtéri kiállításon követhetjük végig Reguly utazásait, az állomásokon felállított sátorban pedig a kutatott helyszínekkel ismerkedhetünk meg. Éjszakai tárlatvezetés, fényfestés, néprajzi filmklub, és egy Reguly színdarab is van a kínálatban; valamint Laczkó Péter vándorfényképész megidézi a korai fényképezési technikákat, amelyeket Reguly is használt. A fesztiválon koncertezik a Mörk, az Innergarden és a Holddalanap zenekar. A múzeum finnugor vendégekre is számít.

A folyamatosan frissülő programról a Múzeum honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatunk.