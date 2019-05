Június első hétvégéjén startol a Generali Gyerek Sziget

A Hajógyári-szigeten egy egész hónapon át gyereknap lesz! Június 1. és 23. között ugyanis ezúttal is minden hétvégén egy hatalmas, mindenféle földi jóval megrakodott játszótéré változik a sziget, ráadásul minden program ingyenes. Az első hétvégén fellép Halász Judit, rajzfilmslágereket idéz meg a Daniel Speer Brass, lesz színház, különféle kreatív foglalkozások, kalandpark, komédia, és a szülők örömére retro videojáték sátorral is készülnek.

Kikkel találkozhatsz?

Ki ne ismerné a Mézga család vagy a Star Wars ikonikus filmzenéjét? A Generali Nagyszínpadon a Gyerek Sziget első napján a Daniel Speer Brass többek között ezeket és még egy sereg kedves rajzfilm és filmzene dallamát idézi meg rézfúvósokon. Vasárnap a Gyerek Sziget elmaradhatatlan vendége, Halász Judit énekel a gyerekeknek. A Kabóca Bábszínház egy szórakoztató mesével kedveskedik a kicsiknek, de a különleges hangszerek világában is elkalandozhatnak az interaktív hangszerbemutatón, a HangolÓra programhelyszínen. Hogyan szól a Hang, hangyáktól zeng-e a didgeridoo? Vasárnap itt erre is választ kaphatunk.

Aktív szórakozás

A Nagyszínpadon túl is érdemes felfedezőtúrára indulni a szigeten, hiszen több tucat egyéb program várja a gyerekeket. A Cserkésztáborban például kipróbálhatják az akadálypályát, izgalmas számháborúban vehetnek részt, kedvenc meseszereplőiknek segíthetnek a Meseerdőben.

Azoknak, akik az alkotásban lelik örömüket ajánljuk még a Kézműves palotában a virág nemezelést is, ahol színes gyapjúból, vízből és szappanból kelnek ki a tarka virágok, és lesz agyagozó műhely is. A Gyerek Paradicsomban a M!ND kreatív foglalkozásain pedig képzőművész hallgatók mutatják meg, miként lehet a természetben rejlő kincsekkel műveket létrehozni. A DEMO Wood design film workshopon pedig a filmezés világába nyerhetnek betekintést a 10-14 éves gyerekek.

Igazi kalandokkal kecsegtet a Generali Sportparkban a Gladiator Run is, ahol 15 különféle akadályon küzdhetik át magukat a bátrabbak. Hasonló izgalmakat várnak az íjász helyszínen és a Generali Bringaszigeten is, ahol egészen három éves kortól készülnek bringás játékokkal. A nagyobbak még a tandem kerékpárt is kipróbálhatják! Természetesen idén is lesz óriás ugrálóvár, trambulin és zsonglőrjátszóház is.

Most cirkuszolhatsz!

Hányan jártak már Bohóc-lakásban? A Karamella Cirkuszvilágban egy igazi mesés helyszín várja a lurkókat, ahol minden a feje tetejére állt: hullámzó ágy, száraz víz, selyem paradicsomlé és bedugaszolt ajtók rejteke található itt. Ha már a varázslatnál tartunk, érdemes lesz meglátogatni Rolando bűvészt is, aki örömmel osztja meg a kicsikkel varázstudását, hogy ők is elkápráztathassák otthon szüleiket, barátaikat.

Ahogy megszokhattuk, a Gyerek Szigeten minden évben ügyelnek arra is, hogy a gyerkőcökkel megismertessék a növényeket és az állatvilágot, hogy környezettudatos felnőttekké cseperedjenek. Így ezen a hétvégén a Gyerek Paradicsomban kiskertészként lehet majd szorgoskodni, virágot ültetni, locsolni, növényjelölőt, palántázó poharat készíteni, de a gyógynövényekkel is megismerkedhetnek. Az Állatsimogatóban a falusi állatokkal barátkozhatnak össze közelebbről.

Nemcsak gyerekeknek

A felnőttek is élvezni fogják a Retro videojáték sátor kínálatát. Ha ellátogatnak ide nosztalgikus időutazásban lesz részük, itt ugyanis meg lehet nézni és ki is lehet próbálni az elmúlt 40 év videójáték konzoljait és az otthoni számítógépek ismertebb darabjait. Ugyanakkor biztos a gyerekek is elámulnak, ha meglátják miken játszott régen anya és apa.

Június első hétvégéjén (és a következő hármon is) tehát irány a Gyerek Sziget, ahol ezúttal is ingyenes programok tömegével várják az egész családot!

A heti bontásért irány a www.gyereksziget.hu oldal!