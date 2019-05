Júniusi kultúrbomba a Pesti Vigadóban

Júniusban felpezsdül az élet a Pesti Vigadóban, így aki kulturális feltöltődésre vágyik, bőven lesz miből válogatnia.

A világhírű, Liszt-díjas magyar zongoraművész, Farkas Gábor a Vigadóban mutatja be új lemezét, amelyet a romantikus zene egyik legnagyobb alakja, Fréderic Chopin munkássága inspirált. A jelenleg Tokióban élő művész, akit generációjának egyik legnagyobb tehetségének tartanak, a Tokyo College of Music professzora.

A Magyar Hegedű Ünnepe – 2019. június 07-08. – 10.00 órától

Szecsődi Ferenc hegedűművész 11 évvel ezelőtt rendezte meg első ízben a kortárs magyar hegedűkészítők kiállítását. Kezdetben a fiatal hangszerkészítőknek ajánlott bemutatkozási lehetőséget, de idővel más művészeti ágak is becsatlakoztak. Ez alkalommal “Egy szerelem története” c. hangversenyét hallgathatja meg a közönség, de borkóstolóval egybekötött bor bemutatóval is készülnek. Tudj meg többet a programról ide kattintva!

A Magyar Művészeti Akadémia – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Előkészítő Tagozat hallgatói a Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar közreműködésével mutatkoznak be. Az est folyamán felcsendül Dvořák, valamint Vieuxtemps a-moll hegedűversenye.

A hónap ütős lezárásaként gálakoncertet adnak a világhírű Budapesti Operettszínház szólistái, balettkara és a Duna Szimfonikus Zenekar. Az esemény érdekes kérdésekre ad választ, emellett betekintést nyújt az 1800-as évek végén indult „zenei forradalom” hatásába.

