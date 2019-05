Indul a 7. MOL Nagyon Balaton

Hetedszer indul el a színvonalas produkciók védjegyeként ismertté vált MOL Nagyon Balaton, a régió 40 eseményét átfogó programsorozat. Kulturális programok, különleges gasztro-események, valamint számtalan hazai- és világsztár várja a vendégeket májustól novemberig a Balaton partján.

„A MOL Nagyon Balaton hét év alatt a színvonalas balatoni események védjegyeként vált ismertté – legyen szó fesztiválról, kulturális eseményről vagy éppen gasztronómiáról. A tavalyi rekord után idén 1,2 milliónál is több turistát várunk a programsorozatra. “

– mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója.

Az elmúlt években soha nem látott fejlődésen ment keresztül a balatoni térség. Ezt a fejlődést támogatja a MOL Nagyon Balaton programsorozata is, amelynek szervezőivel együttműködik a BAHART, a Balatoni Kör és a Magyar Turisztikai Ügynökség is, hogy minél több élményt biztosíthasson a térségben élők, és az idelátogatók számára.

„A Nagyon Balaton programsorozat arra biztatja az embereket, hogy mozduljanak ki és járják be a Balaton környékét. Ehhez az ügyhöz a MOL is szívesen csatlakozott, mint útitárs, hisz hazánk egyik legnépszerűbb üdülőhelyéről, rendkívüli értékünkről van szó, amely rengeteg élményt ad a nyaralóknak. Örömmel vettük a nevünkre a sokszínű rendezvényeket magába foglaló projektet.”

– mondta Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.

Egy tó, tengernyi program

A MOL Nagyon Balaton programsorozat ebben az évben is elképesztően színes kínálattal várja a Balatonra látogatókat.

Május 24-én a Zamárdi MOL Nagyon Balaton Teraszon José Padilla fellépésével, valamint az idei első WOW Hungary Kompkoncerttel hivatalosan is elrajtol a rendezvénysorozat. Tihany és Szántód között félúton először a Punnany Massif, június 7-én a Quimby, június 21-én Rúzsa Magdi, szeptember 7-én pedig Majka lép majd fel.

Zala megye egyik eldugott kis részén, Zalacsány-Örvényeshegyen idén május 24-26. között rendezik meg az Örvényeshegy Pikniket, mely három napon át koncertekkel, színházzal, irodalmi előadásokkal, és gyerekprogramokkal várja a látogatókat.

A Balatoni Hajózási Zrt. negyedik alkalommal tart június 1-jétől 2-ig Nemzeti Regattát. A vitorlásversenyek mellett a parton ingyenesen látogatható koncertek keretében fellép Vastag Csaba, az Irigy Hónaljmirigy, a Péterfy Bori & Love Band, valamint a Hooligans zenekar.

Június 8-ától újra megnyitja kapuit a siófoki ellazulás központja, a PLÁZS. A MOL Nagyon Balaton keretében itt lép majd színpadra július 13-án Ákos, 2019-es turnéjának egyik állomásaként.

Budapest után idén Zamárdiba költözik a Red Bull Air Race, melyet július 13-14-én rendeznek. A gyorsaságot és a magasságot ötvöző versenyen idén a világ legjobb pilótái a tó csodás panorámájával a háttérben repülnek majd. A világbajnokság 13. alkalommal érkezik Magyarországra.



A Balaton környékén ezen a nyáron sem lesz hiány borfesztiválokban. Június 7-10. között a Balatoni Hal és Borünnep várja Balatonfüreden a bor és hal kedvelőket, június 14-16. között szintén Füreden pedig elindul az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódó Könyv-Bor-Jazz Fesztivál. Július 12-28. között Badacsonytomajon a régió szinte összes borászatával találkozhatunk a Badacsony Bor7-en, utána pedig augusztus 9-től a sok évtizedes hagyománnyal rendelkező Balatonfüredi Borhetek várják majd a finom nedű kedvelőit. A gasztronómiai különlegességeket keresőknek pedig az idén induló Zöldalmádi Vegán és Upcycling Fesztivált ajánljuk, június 9-én.



Idén is ellepik a Balatont és környékét a jobbnál jobb fesztiválok: Magyarország egyik legnagyobb önismereti és életmódfesztiválja, az Everness hetedik alkalommal június 19-24. között, Alsőörsön a #tudatosság, a #feltöltődés és a #közösség jelszavakkal várja az érdeklődőket.

Európa legjobb vízparti fesztiválja, a Balaton Sound július 3-7. között elhozza az elektronikus zenei stílus világsztárjait Zamárdiba. Jön Armin Van Buuren, a The Chainsmokers, DJ Snake, J Balvin, Future, G-Eazy, Marshmello, Sean Paul, Tiësto, Timmy Trumpet, Paul Kalkbrenner, Jess Glynne, a Rudimental és a KSHMR.

Július 5-én indul a nyugat-balatoni nyár egyik legkiemelkedőbb eseménye, a KeszthelyFest, mely idén is több színpadon számos koncerttel, borházzal és változatos gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat.

2019-ben július 10. és 13. között rendezik a 16. VeszprémFestet. A prémium zenei fesztivál idén is a História Kertben kap helyet, a négy nap alatt pedig fellép majd Caro Emerald, a UB40 és Katie Melua is.

Ugyanitt július 17-én kezdetét veszi az ország legnagyobb és legnépszerűbb utcazene fesztiválja a Veszprémi Utcazene Fesztivál. Ennek időtartama alatt a muzsikusok bárhol, bármikor felbukkanhatnak a városban.



A 28. Művészetek Völgyét július 19. és 28. között rendezik meg Kapolcson, Vigándpetenden és Taliándörögdön. A tíznapos fesztiválon közel 1500 különleges programmal várják a látogatókat: könnyűzenei, jazz, világzenei, népzenei és komolyzenei koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, színes gyermekprogramokkal és interaktív játékokkal. Több nemzetközi előadó is ellátogat a Völgybe: a Panoráma Színpadon ad koncertet a német Alice Francis, a brit Amber Run és a Kosheen, illetve Palya Beával kiegészülve fellép a Boban Markovic Orkestar is.

Napközben piknikhangulat, este a legjobb koncertek. Az augusztus 1-jén induló Paloznaki Jazzpikniken olyan sztárvendégek lépnek majd fel, mint Rick Astley, a The Jacksons, a The Brand New Heavies, Maceo Parker, az Adani & Wolf formáció, a Peet Project, Little G Weevil, valamint a Silhouette & Vinx.

Sajnos egyszer véget ér a nyár, amit már hagyományszerűen a zamárdi STRAND Fesztivál és a B my Lake zár. A STRAND Fesztivál idén augusztus 20-án indul a Balaton legnagyobb tűzijátékával, valamint a Petőfi Zenei Díj gálaműsorával, melyet John Newman fellépése koronáz. Rajta kívül olyan világsztárok érkeznek még augusztus végén Zamárdiba, mint a Bastille, Jason Derulo, Anne-Marie, a Dimitri Vegas & Like Mike formáció, Steve Aoki, Jonas Blue, a Sigma, a Modestep és az Ofenbach; de itt lesznek a hazai kedvencek is: a Halott Pénz, Majka, Rúzsa Magdi, a Quimby, a Punnany Massif, és a Wellhello. A B my Lakepedig a STRAND Fesztivál szomszédságában várja a minőségi elektronikus zene rajongóit. Az eddig közzétett nevek között megtalálható Adam Beyer, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Chris Liebing, Dax J, a Mind Against, a Pan-Pot, Recondite, Rødhåd, Sasha, Svan Väth, Sam Paganini és a Tale Of Us is.

Természetesen az ősz beköszöntével sem áll meg az élet a Balatonon. Szeptember 13-án érkezik a balatonboglári Gömbkilátóhoz a második Balaton Piknik, mely idén világsztárok egész sorát vonultatja fel. Koncertet ad majd Róisín Murphy, a Morcheeba, José González, Nicola Conte, Bebel Gilberto, Gilles Peterson és a Nubiyan Twist. A vendéglátásról pedig a Balaton legjobbjai gondoskodnak, a VIP terasz házigazdája például a balatonszemesi Kistücsök Étterem lesz.