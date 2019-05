Jön, jön, jön a Good Charlotte!

Tavaly megjelent a Good Charlotte Generation Rx című lemeze, amit először augusztus 14-én mutatnak be a magyar közönségnek. Persze a jól ismert slágereket is beépítik a setlistbe. Alig várjuk, hogy megszólaljon az I Just Wanna Live, és a We Believe!



A több mint húszéves múltra visszatekintő amerikai rockzenekar azon kevés stabil formáció közé tartozik, amelyben szinte kezdetektől fogva alig történt tagcsere. A Good Charlotte csapatát ugyanis 1998 óta Joel Madden, tesója, Benji Madden, Paul Thomas, illetve Billy Martin alkotják, de a dobos Dean Butterworth is már 2005 óta erősíti őket. Talán pont ez a titka annak, hogy a zenekar lemezről lemezre képes konstans magas színvonalat hozni, mégis pont annyira megújulni, hogy újabb és újabb témákkal szólhasson generációjához.

2000-ben megjelent első anyaguk rögtön aranylemez lett, és kellően megalapozta a siker felé vezető utat – második albumuk, a 2002-es The Young & the Hopeless pedig mára kultikussá vált, hiszen olyan rockhimnuszok szerepeltek rajta, mint a Lifestyles of the Rich & Famous, a Girls & Boys vagy The Anthem. A Rolling Stone magazin beválasztotta az „50 Legjobb Pop-Punk Album” listájára, a BuzzFeed pedig a „36 pop-punk lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz” közé sorolta.

Jobbak, mint valaha

Innentől kezdve a csapat menthetetlenül beírta magát a kétezres évek legmenőbb zenekarai közé, soron következő lemezeik pedig rendre az eladási listák csúcsára jutottak, miközben körbeturnézták a világot, hogy sikoltozó rajongók tömegeihez juttassák el zenéjüket. 2011-ben úgy döntöttek, eljött az ideje egy kis szünetnek, hogy aztán 2016-ban egy igazán ütős lemezt tegyenek le az asztalra. Tavaly – saját, további 21 tehetséget gondozó cégüknél, az MDDN-nél – megjelent Generation Rx című anyagukkal egy teljesen új fejezet nyílt a zenekar életében.

„Ezzel az albummal azt az érzést értük el, ami után már egészen kisgyerekkorunk óta kutattunk. A Good Charlotte számunkra egy kifejezési forma, amin keresztül az emberek képesek megérteni minket. Most pontosan ezt érezzük. Én csak azt remélem, hogy ha valaki meghallgatja a Generation RX-et, akkor ő is azt fogja érezni, hogy megértik”

– mondta el Benji Madden.

Karrierjének egyik legerősebb lemezével és az elmaradhatatlan slágerekkel érkezik tehát két év után újra a Budapest Parkba az évezred egyik legmeghatározóbb pop-punk formációja: augusztus 14-én Good Charlotte-buli a Parkban!