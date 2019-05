A holland gyűjtő, művész, formatervező Erik Kessels kiállítása augusztus 18-ig tekinthető meg a Mai Manó Házban.

Erik Kessels az úgynevezett „talált fotográfia” műfajának egyik legfőbb képviselőjévé nőtte ki magát; a Time Magazine egyenesen vizuális varázsló-ként hivatkozik rá. Új fényképek készítése helyett legtöbb projektjéhez már meglévő fotográfiákat hasznosít újra, saját mozaikjainak alkotóelemeiként alkalmazva őket.

Kessels művel való viszonya nem szokványos, a képeket nem ő készíti, az újrarendezés és felhasználás útján válik alkotójukká.

A munkáiban található fotók a legkülönfélébb archívumokból származnak: a tudományos, nyilvános- és magángyűjteményektől, a családi albumokon át az online fotókig.

Kessels egyedi látásmódjának és alkotói folyamatának fontos eleme a hiba. A művész számára ugyanis ez nem egy gondosan elkerülendő malőr, hanem érdekes és jelentéssel teli alkotóelem, hiszen általa válik egy fénykép különlegessé és telik meg élettel.

Az Erik Kessels több élete című tárlat sorozatokon, installációkon, magazinokon és photobook-okon keresztül mutatja be a holland művész teljes fotográfiai életművét, melyben a fényképészet és a design tökéletes szimbiózisban találnak egymásra.

A Nagymezői utcai Mai Manó Házban Kessels három új művének ősbemutatójára is sor kerül. A nagyközönség megismerheti a művész legfrissebb videómunkáját, valamint két új photobook-ját: a kifejezetten Budapesthez kötődő Budapest Beauties-t, és a Hórusz Archívum közreműködésével összeállított legújabb kiadványát az In almost every picture című sorozatban.