Ajándéktippek gyereknapra

Szeretnéd emlékezetessé tenni a gyereknapot legkisebb családtagjaid számára? Adunk néhány ajándékötletet, mivel kedveskedj nekik május 26-án.

A MiniPolisz interaktív családi játszóház, egy gyerekváros Budapest szívében. Egy olyan különleges hely, ahol 1000 m2-en közel 30 városrész, a való világ helyszínei elevenednek meg, gyerekméretben. Bank, tűzoltóság, szálloda, rendőrség, farm, szépségszalon, kertészet, állatorvosi és fogorvosi rendelő, drogéria, ABC, barkácsáruház és még sok más helyszín nyújt pótolhatatlan élményt a szerepcserés játékokhoz. Itt néhány órára a gyerek felnőtt lehet, a szülő pedig újraélheti a közös játék örömét.

Az interaktív családi játszóház május utolsó hétvégéjén 2 helyszínen is várja vendégeit. Az ünnep alkalmából, a Városligeti Gyermeknap programsorozatához csatlakozva május 25-én és 26-án egy vadonatúj ügyességi játék, a régi idők hangulatát megidéző MiniPolisz Horgásztanya költözik a kitelepült játszóház sátrába. A legügyesebbek itt egy mesterséges tavacskából foghatják ki szerencséjüket, és a sok apró meglepetés mellett akár MiniPolisz belépőt is nyerhetnek. Ezzel egy időben, a Király utcai bázison gyereknap alkalmából, 26-án, vasárnap egy új városrészt, a miniPraktiker barkácsáruházat avatják fel, melyet a kicsik azonnal birtokba is vehetnek.

Zsúfolt a hétvége? Ne csüggedjünk, hiszen július 1-től, a nyári szünet alatt minden nap nyitva áll a gyerekváros kapuja: akár egy közös játékra, akár privát (pl. születésnapi) rendezvényre. Nagyszülők számára a kísérőjegy ingyenes.

A Párisi Nagy Áruházban működő élményközpont tökéletes helyszínéül szolgál a hazánkba érkező tudományos-ismeretterjesztő, interaktív kiállításoknak. Jelenleg a James Cameron nevéhez fűződő világsikerű film, az Avatar világába elkalauzoló tárlat várja a vendégeket, megidézve Pandora csodálatos világát. Itt sétálva egészen a 22. századig utazhatunk az időben, megismerkedhetünk a Na’vik kultúrájával, sőt még a Lelkek Fájának energiáját is megtapasztalhatjuk.

A Ringató Könyvkiadó új, 2-4 éves gyerekek számára készült sorozatában Borsi és Vica kalandjairól olvashatunk. Megtudhatjuk többek között, mi történik velük a piacon, vagy éppen, amikor esküvőre mennek, de palacsintasütés közben is megleshetjük őket. A két főszereplő Gáll Viktória Emese, írónő korábbi, nagyobb gyerekeknek szóló mesekönyveiből már ismerős lehet a közönségnek. A művek különlegessége a történetekben megbúvó zeneiség, mely a lépten-nyomon felbukkanó rigmusoknak és hangutánzó szavaknak köszönhető. A gazdag illusztráció Szert-Szabó Dorottya munkája.

Óbudán várja vendégeit az ország első interaktív, tudományos játéktere, mely már 21 éve mutat be izgalmas fizikai kísérleteket és természeti jelenségeket látogatói számára. Az intézmény Öveges professzorról elnevezett termében naponta többször élvezhetünk különleges 5D, 9D és Körmozi élményvetítéseket, a nagyobb gyerkőcök pedig még szabadulószobákban is tesztelhetik leleményességüket.

Társasjáték a Gémklubból

Társasozni – szerencsére – kortól és nemtől függetlenül mindenki szeret! A Gémklub kínálatában minden bizonnyal te is találsz majd olyan játékot, amivel megörvendeztetheted az apróságokat, és velük játszva magadnak is kellemes perceket szerezhetsz.

Egy, a budai trambulinparkban töltött nap minden bizonnyal fantasztikus élmény a gyerekek számára! A szabadidőközpontban a slackline pályától kezdve, a mászófalig rengeteg sporteszköz kipróbálható, sőt akár még kidobóst játszani is adódik lehetőség a trambulinokon ugrálva.

A főváros legnagyobb és legkedvezőbb áru belépőjegyeket kínáló kalandparkja a 18. kerületben várja látogatóit. Az élő fákra épített szabadtéri akadálypályán – természetesen a megfelelő védőöltözet felhúzása után – különböző nehézségű, úgynevezett alpintechnikai mászófeladatokkal találják szembe magukat a bátor résztvevők. A kalandparkba csak a 110 cm feletti magasságú gyerekek léphetnek be.

Ráadásként olvasd el gyereknapi programajánlónkat: