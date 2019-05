Megvan a Nagy-Szín-Pad! győztese!

A VOLT Produkció és a Petőfi Rádió hatodik alkalommal megrendezett közös tehetségmutató versenyének fődíját a közönségszavazatok alapján vitte el a győztes, aki idén a Sziget, a Telekom VOLT Fesztivál, a STRAND Fesztivál és a Campus fesztivál nagyszínpadán koncertezhet, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj 2019-es showműsorába, valamint saját, dedikált estét kap az Akvárium Klubban.

Minden döntős zenekar – így a Follow the Flow és a The Bluebay Foxes is 1-1 millió forintos videóklip támogatásban részesül, és a The Bluebay Foxes pedig vendégzenekari meghívást kapott a Budapest Parkba, valamint a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV jóvoltából felléphet a Eurosonic Festival-on. Az elődöntők összes résztvevője fellép a Sziget, a Telekom VOLT, a STRAND és a Campus fesztiválon, valamint a MOL Nagyon Balaton eseményein. Az USNK még egy különdíjban is részesült, saját koncertestet kaptak az Akvárium Klubban.

A nyolc résztvevő – a Follow the Flow, KosziJanka, a Nomad, a New Level Empire, a Useme, a Stolen Beat, a USNK és a The Bluebay Foxes – teljes, élő koncertekkel bizonyíthatta nagyszínpad-érettségét az Akvárium Klubban. Az előadókat ezúttal is zenészekből, koncert- és fesztiválszervezőkből, rádiós- és tévés szakemberekből álló Nagy-Szín-Pad! CREW értékelte, a közönség, mint tizenegyedik “zsűritag” segíthette voksával kedvencét.

Idén változás történt a szavazás menetében: csak Nagy-Szín-Pad! CREW tagok (Áron András “Apey”, Boros Csaba, Lábas Viki, Lobenwein Norbert, Marsalkó Dávid, Medvegy Anikó, Muraközi Péter, Patkó Béla Kiki, Takács Ákos és Tiszttartó Titusz) szöveges véleménye volt publikus, hogy a többiek által adott pontszámok és a részeredmények senkit se befolyásoljanak döntése meghozatalában.

Dobpergés…

A döntőbe a Follow the Flow, a The Bluebay Foxes, valamint a Useme jutott be, közülük az elődöntő végeztével újraindított közönségszavazás eredményét pedig élő adásban, az M2 Petőfi TV-n jelentették be. A közönség végül az USEME-nak hozta meg a győzelmet.