Múzeumok Majálisa 2019

A 24. Múzeumok Majálisán több mint száz kiállítóhely veszi birtokba a megújult Múzeumkertet és a Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épületét. A május 18-án és 19-én megrendezett majálison színes programokkal, koncertekkel, kézműves vásárral, és igazi fesztiválhangulattal várják az érdeklődőket.

A lassan negyed évszázados Múzeumok Majálisa töretlen népszerűségét mutatja, hogy látogatói száma évről évre nő. A rendezvény két napja alatt átlagosan 40 000 vendég fordul meg a programsorozaton, mely kiváló lehetőség az ország legkülönfélébb múzeumainak bemutatkozására. Különös szerencse, hogy a 24. Múzeumok Majálisának első napja (május 18.) a Múzeumok világnapja, ezért az intézmény szombaton 22 óráig nyitva tartja kapuit.

Az idei esemény (a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által meghatározott) jelmondata: A múzeumok, mint kulturális központok – A hagyomány jövője. Ez a gondolat a társadalom számára oly fontos, mélyen gyökerező hagyományok jövőjére, és a múzeumok kulturális megtartó erejére irányítja a figyelmet.

A hétvégi majális másik fő fókuszpontja 1989, azaz a rendszerváltoztatás. A Magyar Nemzeti Múzeum 2019-ben, a sorsfordító rendszerváltoztatás 30. évfordulójára emlékezve egész esztendőn átívelő programsorozatot indít KÖZÖS IDŐNK – 1989 címmel. Az eseménysorozat célja, hogy a magyar társadalom együtt, közösen emlékezzen a rendszerváltoztatás időszakára. Kifejezetten erre az alkalomra szerveződik a Nemzeti Múzeum belső tereit behálózó Műtárgysétány’89, mely 20 kiállítóhely anyagából állt össze.

A majálison részt vevő 105 múzeum teljes programkínálatát lehetetlen lenne felsorolni. Az érdeklődők többek között belülről megtekinthetnek egy muzeális Nysa mentőautót, felülhetnek egy velocipédra, mikroszkóp alatt tanulmányozhatják a rovarokat, kipróbálhatnak büntetés-végrehajtási eszközöket, barokk és reformkori ruhában pózolhatnak és elsajátíthatják a korongozás fortélyait. A legkisebbek részt vehetnek bányamanó-képzésen, bűvésztrükköket tanulhatnak vagy éppen szalmát fonhatnak.

A Tudássétányon a vállalkozó szellemű látogatók egy a különböző múzeumok sátrait összekapcsoló pontgyűjtő kiránduláson tesztelhetik ismereteiket és számtalan ajándékkal gazdagodhatnak. A szakmai programok színtere pedig a Római-udvaron található Múzeum Esztrád lesz, ahol a majálisozók bekapcsolódhatnak a beszélgetésekbe, előadásokba, így nyerve bepillantást a múzeumok szerteágazó életébe.

A kétnapos fesztiválon a neves művészeknek és a jó zenének is fontos szerep jut. A gyerekeket a Hahó Együttes és a Veronaki szórakoztatja; vasárnap délelőtt Béres Alexandra mozgatja meg a tornázni vágyókat Jane Fonda stílusában, a ’80-as évek aerobic lázát megidézve; de jön majd Petruska és a Kerekes Band is. A Majális zárókoncertjét a 2019-es Magyar Filmdíjat elnyerő Rossz Versek zenéjét is jegyző VAN Filmzenekar adja.

A Múzeumok Majálisán idén is kihirdetik Az Év múzeuma- és Az Év kiállítása-díjak győzteseit, melyet az előző év kiugró teljesítményével érdemelhettek ki a kitüntetett intézmények. A díjazottakat kerekasztal-beszélgetésen ismerhetjük meg mélyebben a szombaton 13 órakor kezdődő díjátadó után.

További információ a rendezvényről a Múzeumok Majálisa weboldalán olvasható.