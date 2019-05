A Paulay Ede utca legújabb concept store-ja, a Paula Store Budapest azzal a céllal nyitott meg, hogy lehetőséget biztosítson olyan márkáknak, amelyeknek fontos a vevőikkel való személyes kapcsolattartás, és szeretnének saját üzlet szintjén gondolkodni.

A GINTE Handmade ékszerekhez olyan természetes anyagokat használ a márka, mint a bőr, a kristálykövek és a gyöngyök, ezzel tükrözi a világunk szépségét. Az ékszerek nemcsak arról szólnak, hogy milyen vagy, hanem amilyenné válni akarsz. A márka üzenete: Higgy magadban, keresd meg a szépséget, és ne félj színt és csillogást vinni az életbe!

Linda, egy modern anya, aki folyamatosan a család és a munka közti egyensúlyra törekszik. Imádja kisfiát, aki napról napra inspirálja és motiválja őt a munkájában is – abban, hogy modern nőknek alkosson ruhákat. Célja, hogy magas minőségű termékeket nyújtson a magabiztos nőknek, hogy az öltözékeiken keresztül kifejezhessék saját személyiségüket is. Az összes termék Magyarországon készül, etikus gyártási folyamatok során. Odafigyelnek rá, hogy kényelmes és praktikus ruhákat készítsenek.

“Meglátok egy anyagot, egy mintát, egy formát vagy egy színt. Keresem bennük a harmóniát. Lehet az kő, fa, homok, műanyag vagy papír, tükör, csempe. Legtöbbször csak ezeket látjuk, csak önmagukban. Látunk egy képet izgalmas formákkal, színekkel, vagy különböző anyagokkal tarkítva. Ezt a képet, ezt az egy képet látjuk. Én a részleteket próbálom megtalálni. Azt, hogy miként fér meg egymás mellett a hideg a melegséggel, az érces a puhával, hogyan egészítheti ki egymást az üveg és a fa, a műanyag és a tükör, milyen különös hangulatot kölcsönözhet, ha bátran nyúlunk hozzájuk, merjük keresni bennük az egészet.”

A NES kifinomult, kézzel készített, limitált szériás cipőket kínál, amelyek etikus elvek mentén készülnek. A márka finom, egyszerű formavilágú ezáltal időtlen darabokat kínál, amelyek rendkívül kényelmes viseletet biztosítanak. A tervező igyekszik környezetbarát anyagokkal, növényi cserzésű, vagy újrahasznosított bőrökkel dolgozni, újabban pedig teljesen vegán cipők kivitelezésével is foglalkozik.

“Számunkra a legfontosabb, hogy minőségi, örök értékű darabokat alkossunk, de még fontosabb, hogy a vevőink egyedit alkothassanak.” A webes felület segítségével a VENGRU táskák látványterveinek minden elemét külön lehet színezni. A táskákhoz rendelhetők különböző kiegészítők, melyek önállóan is megrendelhetők. A VENGRU nem az aktuális trendekre alapoz, hanem a tényleges vevői igényekre és a variálhatóságra koncentrál. Ezért is jó, hogy a táskák alakíthatók és az új kollekciók is illeszthetők az alapdarabokhoz.

Itt találod őket: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 15.

H-Sz: 12:00 – 20:00; V: 11:00 – 16:00