A szívférgesség napja 

Hazánkban egyre elterjedtebb a szívférgesség, a kutyákat veszélyeztető, szúnyog által terjesztett kór. Május 10-én, a szívférgesség napján felelős gazdik, állatorvosok, kutyabarátok egyaránt a megelőzésért kampányoltak.

A gazdik döntő többsége már ismeri a halálos betegséget, védekezik ellene és az éves szűrővizsgálatokra is rendszeresen eljár. Ugyanakkor egyre több a veszélyeztetett terület, sőt az egyéb szúnyogok által terjesztett betegségekkel is számolnunk kell. Magyarországon az Alföld a legproblémásabb térség, ott már a vadállomány is fertőzött, de emellett hazánk nyugati, valamint keleti részén is egyre több megbetegedésről számolnak be az állatorvosok.

Ennek ellenére a pozitív tendenciáról is beszélni kell. Többek között a Bayer szívférgesség elleni kampányának köszönhetően, a cég 2018-as adatai szerint a kutyatulajdonosok 74 százaléka tudja, hogy az egyetlen megoldás a megelőzés, a szúnyogok elleni folyamatos védekezés.

Az új megbetegedésekre viszont még nem mindenki készült fel. A Leishmaniasis, egy hazánkban eddig ismeretlen kór, amelyet a lepkeszúnyog terjeszt és az emberekre is veszélyes lehet. Dr. Aladics Balázs, a Bayer Állategészségügy délkelet-európai vezetője szerint ennek esetében is a védekezés és a tudatosság az egyetlen megoldás.

„Úgy gondoljuk, hogy tudatosan kell hozzáállni a szívférgesség kérdéséhez. Nagyon fontos leszögeznünk, hogy a helyzet dinamikusan változik, ezért komplexen kell kezelni a kérdést. A betegség terjedése mindenképpen óvatosságra int, de azt is látnunk kell, hogy a külföldi örökbefogadásokkal vagy a nyaralásokkal is behurcolható egy-egy betegség. Ezért is lényeges a rendszeres éves szűrővizsgálat, valamint a repellens (vérszívást megakadályozó) védekezés. Örülünk annak a nagyfokú, az európai régión belül kiemelkedő tudatosságnak, amely Magyarországot jellemzi, ennek köszönhetően meg tudunk birkózni az új betegségekkel is.”

Idén a szívférgesség napján Dr. Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, országos főállatorvos; Dr. Baji Balázs, klinikus, világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó; Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát projektvezetője és Vranesics Csaba László, szúnyoggyérítési program szakértő is a jó ügy mellé állt. Mellettük Czippán Anett és Balázs László, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője; Dr. Varga Orsolya, segítőkutya-kiképző és Nyíriné Kovács Marcsi, vakvezetőkutya-kiképző is hangsúlyozta a megelőzés fontosságát.

A szívférgesség napja

A Bayer szívférgesség kampányának köszönhetően hazánkban is egyre többen tudnak a betegségről, amely a 2000-es évek elején az észak-amerikai kontinensen, a keleti parttól indulva 30 év alatt terjedt el. Az állatorvos-tudomány már a 19. században felfigyelt a problémára, majd a 20. században kezdett el komolyabban is foglalkozni a parazita által okozott megbetegedéssel. A Bayer állategészségügyi üzletága globális vállalatként csatlakozott a súlyos betegség elleni küzdelemhez és felismerve annak fontosságát, áldozott ezen a téren kutatás-fejlesztésre.

Magyarországon először 2009-ben egy olyan kutyában találták meg az élősködőt, amely bizonyítottan soha nem járt külföldön, tehát belföldön fertőződhetett meg. Amikor a szívférgesség megjelent Magyarországon is, a vállalat előtt már nem volt ismeretlen a védekezés és a megelőzés fontossága. A Bayer immár hatodik éve hívja fel a figyelmet a problémára a szúnyogszezon kezdetén, 2017-ben pedig május 10-ét jelölte ki a szívférgesség napjának.

