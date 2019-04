Gerendai Károly szerint a Gourmet Fesztivál az a gasztronómiának, mint a Sziget a zenének

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója, a magyar étteremkultúrában történő minőségi változás motorjaként látja a 9. alkalommal megrendezett Gourmet Fesztivált. Az esemény nemcsak Magyarországon, de a térségben is jelentőssé vált, mint a hazai és külföldi gasztronómiából is a legjobbakat felvonultató kiállítás. Az idei fesztivál vezérfonalát a paprika, a sercli, és a sör adja.

Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos ihletforrásként jelennek majd meg a több mint 50 kiállító étterem tányérjain: a paprika ugyanúgy előkerülhet fűszerként, mint zöldségként; klasszikus magyar ételekben és komoly képzelőerőről tanúskodó új fogásokban is – ahogy a sercli is többféle alakot ölthet a kenyérfagylalttól a csak formájában kenyérszerű morzsákig, de lesznek olyanok is, akik a sört is beépítik majd ételeikbe. A szervezők ezúttal is a séfek képzeletére bízták, hogyan értelmezik a közös témákat.

Street food artistok, pékek és cukrászok

Ez a játék azonban csak egy szelete lesz a Fesztivál kínálatának, amelyben a séfek mellett pékek, cukrászok és a street food legjobbjai is megmutatják, mitől igazán egyediek. Az összesen több mint 200 fogás között természetesen a különböző diéták szerint étkezők és ételérzékenységgel élők is bőven találnak kedvükre való ételeket.

Az elmúlt évtizedben, de különösen az elmúlt években sokak számára központi témává vált az étkezés és a főzés: szinte mindenkinek van véleménye, hitvallása, saját meggyőződése. E tekintetben a Gourmet Fesztivál egy igazi zarándokhely, ahol szinte mindenki megtalálhatja a magának való ételeket és italokat, tanulva szórakozhat és szórakozva tanulhat, sőt: részt vehet olyan különleges ebédeken és vacsorákon is, amelyekre még nem volt példa itthon

– részletezi Nemes Richárd, a fesztivál főszervezője.

Azt gondolom, hogy a Gourmet Fesztivál az egyre sokasodó magyar gasztronómiai rendezvények között hasonló jelentőséggel bír, mint a Sziget a zenei fesztiválok között. Az személyes öröm számomra, hogy a Gourmet nem csak részese, hanem aktív motorja is annak a minőségi változásnak, ami az utóbbi években tapasztalható a magyar étteremkultúrában

– mondta Gerendai Károly, a fesztivál alapítója.

Nemzetközi sztár séfek

Exkluzív, külön foglalható vacsorát ad a jelenleg legizgalmasabb osztrák séfnek tartott, saját két Michelin-csillagos éttermét irányító Konstantin Filippou, akinek

tányérjain a stájer és a görög konyha alapanyagai keverednek. Bemutatkozik a moszkvai Twins Garden konyháját vivő orosz ikerpár, akikkel a többi között kürtcsiga és kamcsatkai rák is érkezik. És a szöuli Michelin-csillagos Lee Jong Kuk autentikus koreai ebédet ad több mint tíz évig érlelt, védjegyszerű osztriga- és szójaszószaival.

A minden fesztivállátogató előtt nyitott gasztroszínpadon nem csak ők állnak a fesztivál vendégei elé, de Bledar Kola, a tiranai Mullixhiu étterem Nomában edződött séfje, és a burgenlandi Gut Purbach konyháját irányító, belsőségrajongó Max Stiegl is. Részletes színpadi programot itt olvashatod el.

Olasz pezsgő, sör és bor

A legnívósabb nem champagne-i klasszikus pezsgők között számon tartott, trentói Ferrari pincészet. A látogatók az olasz pezsgőház szakembere segítségével ismerkedhetnek meg a legjobb tételekkel egy mesterkurzuson, és az italokhoz egy újabb exkluzív ebédet főz Széll Tamás és Szulló Szabina, az idén saját éttermével is újra Michelin-csillagot szerző séfpáros.

A fesztivál harmadik kiemelt témája a sör, amit nem csak egy átfogó magyar kézművessör-felhozatal, de klasszikus cseh és belga sörök is megjelenítenek a fesztiválon – természetesen a hagyományosan kiállító magyar borászatok, pezsgőházak és prémium pálinkafőzdék mellett.

Idén egyedi meglepetéssel készül a Staropramen márka a jó ízek és a cseh sörök szerelmeseinek: Serényi Zsolt, a Budapest BBQ séfje az idén 150 éves Staropramennel közösen állította össze menüjét, amit az érdeklődők megkóstolhatnak a Budapest BBQ és Staropramen közös standjánál. A színpadi programok között is izgalmas sörös témával készülünk: Szilva János, a Borsodi Sörgyár gyárigazgatója és Bart Dániel, söríró a sör-étel párosításról beszélgetnek, miközben Varga Dániel, az Aum Étterem séfje különleges ételeket készít, természetesen sörrel.

A napijegy és a bérlet április 30-áig kedvezményes elővételi áron, 3.900 és 7900 forintért szerezhető be.

Az részletes programért és jegyekért, keresd fel a fesztivál honlapját!