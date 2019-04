Feléled a múlt május második szombatján

Május második szombatján már 4 éve izgalmas programokat találhat bárki Magyarország váraiban, kastélyaiban, emlékparkjaiban. Idén sem lesz ez másképp, hiszen május 11-én ismét Emlékhelyek Napja lesz országszerte.

Ha még nem tudta valaki eldönteni, merre induljon május 11-én, célba veheti akár Esztergomot. Itt rendezik meg az Emlékhelyek Napja nyitóünnepséget, de azt is megtudhatjuk, milyen volt az élet egy középkori várban, vagy megállhatunk egy pillanatra az Akusztikus Gitár Fesztiválba is belehallgatni. Remek úti cél Pákozd is, ahol a repülőgépmakett-kiállításon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, űrkutató, vadászpilóta mesél égi élményeiről és a kiállított repülőgép-típusokról. Vagy ellátogathatunk a sárvári Várba, ahol a vár máskor lezárt helyeire is bekukkanthatunk. Sárospatakon pedig egy igazi sütőházi környezetben készítheti el mindenki saját ízletes kalácsát. Gödöllőn a kastély padlására is felmehetnek a látogatók egy különleges vezetett séta keretében, a csendesebb programra vágyók pedig Pannonhalmán bekapcsolódhatnak a szerzetesközösség napközi imájába.

A Fiumei úti sírkert is különleges programokkal várja az Emlékhelyek Napja résztvevőit. Ezen a napon adják át a sírkert bejáratánál található felújított kápolnát, este pedig ingyenes koncertet ad Mága Zoltán és zenekara az Árkádsornál. A legbátrabbak pedig a koncertet követően zseblámpás sétán vehetnek részt a sírkertben.

A Nemzeti Örökség Intézete idén negyedik alkalommal rendezi meg az Emlékhelyek Napját május 11-én, szombaton. Az országosan 62 helyszínen zajló rendezvénysorozaton mindenki megtalálja a lakhelyéhez közeli, számára kedves programot. A Nemzeti és Történelmi emlékhelyek Magyarország történelmének jelentős fordulatainak a helyszínei, egyfajta tükrök, melyben a magyar történelem sorsfordító eseményei, dicső pillanatai, tragédiái látszódnak. Segítségükkel egy pillanatra láthatóvá válnak régmúlt történések, megelevenednek letűnt időszakok. Ezzel együtt a Nemzeti Emlékhelyek Magyarország jelenének és jövőjének alakítói is. Az emléknappal a Nemzeti Örökség Intézete arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ezek a helyek amellett, hogy fontos történelmi helyszínei Magyarországnak, kiváló kikapcsolódást nyújtanak fiataloknak és családoknak egyaránt.

Az emléknapon minden korosztály megtalálhatja azt a programot, amellyel kedvére ismerkedhet történelmünkkel. A Nemzeti Örökség Intézete immár hat éve dolgozik azon, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyek ismertebbek és népszerűbbek legyenek, az Emlékhelyek Napja pedig kiváló alkalom arra, hogy mindenki egy kicsit másképp is megismerje ezeket a helyeket. Május második szombatján irány az Emlékhelyek Napja!