Teszteld magad! Milyen jól tudsz angolul? – KVÍZ

Kétség sem férhet hozzá, az angol ma már világnyelv. Valószínűleg az is elsajátította az alapjait, aki soha életében nem tanulta intézményesített keretek között, hiszen – ahogy egy kedves tanárnőm fogalmazott – a csapból is angol folyik. Az alábbi angol kvízben lesznek szókinccsel, nyelvtannal és helyesírással kapcsolatos kérdések is, jó agyalást kívánunk hozzájuk. Írjátok meg, hány pontot értetek el!