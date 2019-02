Ezt a 7 könyvet olvassuk márciusban

Végre itt a tavasz! Már alig vártuk, hogy melegebb legyen az idő és egy könyvvel a kezünkben kiülhessünk egy parkba és elmerülhessünk egy izgalmas krimiben vagy éppen egy frappánsan megírt társadalomkritikában. Összegyűjtöttük azt a 7 könyvet, melyeket reményeink szerint mind el tudunk olvasni ebben a hónapban, és ajánljuk, hogy ti is szerezzétek be őket!

Dmitry Glukhovsky: Orosz népellenes mesék

Oroszországot, ész, nem érted” – mintha ez a szállóigévé lett híres verssor visszhangzana Dmitry Glukhovsky szatirikus elbeszéléseiben. Az Orosz népellenes mesék ugyanis egy tagadhatatlanul ismerős, ugyanakkor végtelenül szürreális Oroszhon működésébe enged betekintést, ahol semmi sem az, aminek először gondolnánk: az orosz földgáz-biznisz hátterében például alvilági paktumok sejlenek fel, a választások eredményéről titkon számítógépek döntenek, az ország mesés gazdagsága pedig valójában „légből kapott”, méghozzá a szó szoros értelmében.

Az Orosz népellenes mesék kimeríthetetlen fantáziáról árulkodó ötletek izgalmas tárháza, valamint minden sci-fibe hajló megoldásával együtt is tűpontos kritikai látlelet az ezredforduló utáni orosz (és ki tudja, talán nem csak az orosz) politikai hatalom egyszerre abszurd és abszolút jellegéről, a társadalom banális és fatális viszonyairól.

Anna Politkovszkaja: Orosz napló

Anna Politkovszkajának életveszélyes munkája volt, míg egy bérgyilkos meg nem ölte. Újságíróként dolgozott – Oroszországban. A 2006-ben elhunyt írónő szűk két év politikai eseményeit meséli el, a 2003-as decemberi választásoktól 2005 nyaráig. A napló nem könnyű olvasmány, már csak azért sem, mert a megdöbbentő események, melyeket Anna leírt, nem fikció, hanem a vérfagyasztó valóság. Nem utópia, semmi köze az Orwell-által papírra vetett 1984-hez. Ez itt, a szomszédban és most, alig néhány éve történt. Igaz, minden látó “nagy testvér” itt is van.

Az Orosz napló egy gondolatébresztő könyv arról, hogy milyen világban élünk, hogy mennyire könnyen lehet manipulálni az embereket, beléjük fojtani a szót, mielőtt még a szájukkal elkezdenék formálni a betűket. Anna Politkovszkaja könyvére nem lehet azt írni, hogy nem lehet letenni. Éppen ellenkezőleg: szívesen hagytam volna abba, mert egyszerűen képtelen voltam elhinni, mennyire mélyre süllyedhet egy alapjaiban züllött politikai rendszer. Az Orosz naplót nagyon nehéz elolvasni – de kötelező, ha nem szeretnénk az orosz nép sorsára jutni.

Jón Kalman Stefánsson: Menny és pokol-trilógia – I. Menny és pokol, II. Az angyalok bánata, III. Az ember szíve

Valahol Izlandon, valamikor az előző század elején a jeges fjordok felett a hófúvásban egy apró, törékeny fiú küzdi magát előre. Hátizsákjában egy verseskötettel, ami nemrég a legjobb barátja halálát okozta a viharos tengeren. A fiú azt tervezi, hogy miután visszajuttatta a könyvet az eredeti tulajdonosához, ő maga is csatlakozik a barátjához a holtak birodalmában. Ám az élet, úgy tűnik, nem adja ilyen könnyen magát. Egy váratlan találkozás, egy kedves szó és néhány meleg takaró esélyt ad az életben maradásra. De vajon visszatalálhat-e valaki az élők közé, aki már mindent elveszített? Lehet-e újra családja annak, aki azt hitte, senkije sincs? És vajon túléli-e, ha újonnan megtalált otthonát később mégis ott kell hagynia egy olyan küldetésért, ami könnyen lehet, hogy az életébe kerül?

Michelle Frances: Az új munkatárs

Ha az embernek felfelé ível a karrierje, boldog a házassága, és éppen gyermekáldás elé néz, valóban pótolhatatlannak érzi magát… hiszen ki léphetne a helyére? Carrie sikeres tévéproducer, a férje egyszerűen tökéletes – csodálatos életet élnek. De amikor a nő teherbe esik, a gondosan felépített világuk hirtelen darabokra hullik. Emma helyettesíti a munkahelyén: értelmes, elhivatott, segítőkész lány. De mikor bekerül Carrie környezetébe, és sorra elbűvöli Carrie férjét és kollégáit, Carrie-ben gyanú ébred: Emma talán többet akar, mint pusztán az állását.

Dmitry Glukhovsky: Metró – A trilógia

Az egész világ romokban hever. Moszkva szellemvárossá változott, megmérgezte a radioaktív sugárzás, és szörnyek népesítik be. A kevés életben maradt ember a moszkvai metróban bújik meg – a föld legnagyobb atombombabiztos óvóhelyén. Az alagutakban sötétség honol és borzalom fészkel.

Artyomnak az egész metróhálózaton át kell jutnia, hogy megmentse a szörnyű veszedelemtől az állomását, sőt talán az egész emberiséget. De hogyan tudja majd eldönteni, hogy hőstettet követ-e el vagy óriási hibát?

Glukhovsky története az atomháború utáni világot írja le, de valójában nagyon is a mostani világunkról szól: hidegháborúról, menekültválságról, új diktatúrákról.

A Metró három része a világ számos országában bestseller lett, és népszerű számítógépes játékok is készültek belőle. Most először jelenik meg a trilógia – melyet a szerző 2019-ben kiegészített egy új fejezettel – egy kötetben.

Marcel Danesi: A csók története – A populáris kultúra születése

Mi lehet romantikusabb annál, mint amikor két szerelmes szorosan összesimul, mélyen egymás szemébe néz, és – mintegy az idilli pillanat betetőzéseként – ajkuk szenvedélyes csókban forr össze? Vajon a csók az emberi természet része, az udvarlás elválaszthatatlan, ösztönös kísérőjelensége? Akárcsak a nyálképződés az emésztésnek?

Marcel Danesi, a Torontói Egyetem világhírű professzora szerint a középkori irodalomban megjelenő és a korlátokat nem ismerő szerelem jelképévé váló érzelmes csók a populáris kultúra megszületését jelzi. Bár a csók iránti vágy nincs benne a génjeinkben, az idők során alapvetően kavarta fel a szerelem hagyományát, és a párválasztást egyéni döntéssé tette. Mára pedig már nem kétséges, hogy “a csók édesebb a bornál”, és nélküle a világ értelmetlen.

Fredrik Backman: Itt járt Britt-Marie

Britt-Marie hivatása negyven éven át az volt, hogy makulátlan rendet és tisztaságot tartson sűrűn utazgató és gyakran túlórázó férje körül. Ám útjaik elválnak, s ő, akinek lánykorában volt utoljára munkahelye, minden áron dolgozni akar. Mivel nem válogathat, elfogadja az egyetlen állást, amelyet a munkaközvetítőben ajánlanak neki, és Borgba utazik, ebbe a válság sújtotta községbe. Egy hallatlanul koszos, felszámolás előtt álló ifjúsági otthont kell rendben tartania, éppen neki, aki nem tűr meg semmiféle piszkot és rendetlenséget. Ráadásul, ki tudja, hogyan, hamarosan az ifjúsági focicsapat vezetőjének szerepében találja magát. Pedig nem sok minden áll tőle a focinál távolabb. De Britt-Marie-t nem olyan fából faragták, hogy megijedjen a feladattól: intézkedni kezd, engedélyeket kér be, nyilvántartásokat vezet rendet csinál és rendet tart. Az egyedülálló, messziről érkezett nőből akaratlanul a közösség egyik kulcsembere lesz. És felfigyel rá egy magányos férfi is Sven, a helyi rendőr. Kérdés, hogy mindez elegendő-e ahhoz, hogy Britt-Marie újra otthonra találjon. Különös tekintettel arra, hogy volt férje is felbukkan a színen..

A könyvből film is készült, mely március 14-től látható a mozikban.