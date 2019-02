A robotok veszik át az uralmat a budapesti ÁRKÁD-ban február végén

Február utolsó hétvégéjén minden a robotokról fog szólni a budapesti ÁRKÁD-ban. Február 21. és 24. között ugyanis egy robotika kiállítás lesz megtekinthető a bevásárlóközpontban, ahol számos érdekesség várja a legújabb technológiák rajongóit.

A rendezvényen bárki megismerkedhet Pepperrel, az első humanoid robottal, valamint számos érdekes program is várja a látogatókat. Lesz többek között robot szépség- és táncverseny, de akár a robotépítés fortélyait is elsajátíthatják az érdeklődők.

Február utolsó hétvégéjén a robotok veszik tehát át az uralmat az ÁRKÁD-ban. A négynapos rendezvényen a látogatóknak lehetősége lesz arra, hogy képet kapjanak arról, milyen szerepe lehet a robotoknak a mindennapokban a közelebbi és a távolabbi jövőben.

A négynapos rendezvény során a látogatók megismerkedhetnek Pepperrel, az első humanoid robottal, aki világszerte már több szállodában, repülőtéren és üzletben is segíti az ott dolgozók munkáját. Amellett, hogy akár testközelből megbarátkozhatnak Pepperrel, egy kérdezz-felelek játék során próbára tehetik a tudását, míg az „Ember a robot” ellen vetélkedő során akár egy vetélkedőre is kihívhatják.

És bár a négynapos rendezvény egyik fő attrakciója Pepper lesz, számos más érdekes program is várja azokat, akik szeretnék a robotokat közelebbről is megismerni. A Robotépítők Magyarországi Egyesületének robotépítő tanfolyamán például a résztvevők megismerkedhetnek a robotok megalkotásának teljes folyamatával, kezdve az összeszereléstől egészen a programozásig. Emellett pedig olyan látványos programok is várják majd a látogatókat, mint robotok táncversenye, de akár szavazhatnak a legszebb robotra is.

Az ÁRKÁD elkötelezett amellett, hogy a korszerű technológiák is helyet kapjanak a mindennapokban. Éppen ezért szeretné közelebbről is bemutatni, milyen szerepe lehet a robotoknak a jövőben egy bevásárlóközpont életében, és hogy egy olyan robot, mint Pepper, hogyan segítheti az ott dolgozók munkáját, például az információs, ügyfélszolgálati kérdésekben.

Pepper egy ember formájú kis robot, amely a legkorszerűbb mesterséges intelligenciával és hangfelismerő technológiával rendelkezik. Képes reagálni a kéréseinkre, kérdéseinkre, és alapvető funkciója, hogy kényelmesebbé és kellemesebbé tegye a mindennapi ügyeink intézését, ami lehet például útbaigazítás, hotelfoglalás, repülőjegy-átütemezés, adminisztráció, vagy akár egy bankkártya-elvesztés bejelentése.

Peppernek számos verziója létezik már, pl. szakértő egy műszaki, számítástechnikai boltban, utazási irodában repülőjegy-foglaló, szállodai portás, akinél be és ki lehet csekkolni, illetve tud taxit hívni, és helyeket ajánlani, recepciós, valamint egy okosotthon-manager, aki a teljes lakást vezérelni tudja.

Pepper ügyfélszolgálati funkciója egy bevásárlóközpontban is az ügyfélélmény és a szórakoztatás. Sok ember számára nagyon fontos egyrészt a személyes interakció, a párbeszéd, másrészt a kényelem. Pontosan ezek miatt, és persze kíváncsiságból, egy bevásárlóközpontban szívesebben kérnének útbaigazítást egy arra járó barátságos robottól például arról, hogy hol tudnak bizonyos dolgokat megvásárolni, merre találhatnak egy-egy üzletet, mint hogy egy információs táblán keresgéljenek. Pepper a személyesség élményét adja azzal, hogy az ember szemébe néz, játszik a hangjával, apró mozdulatokat tesz a kezével, és reagál a kérdéseinkre. A robottal az információkérés, ügyintézés kevésbé nyűgös, időigényes, sőt inkább szórakoztató és kényelmes. Ráadásul Pepper a gyerekek körében is igen népszerű.

Az Árkádban Pepper a Plázacica chatbot szerepét fogja magára ölteni, így hasonlóan lehet majd tőle a bevásárlóközponttal kapcsolatos információkat kérni, mint a mostani Plázacica alkalmazástól.

A robotika kiállítás ideje alatt a következő programok várják majd a látogatókat:

10:00 – 21:00: Robotok harca

10:00 – 21:00: Robotépítő tanfolyam, amely két óránként indul

11:00: Robot táncverseny

13:00: Robot szépségverseny

15:00: Kérdezd a bölcs Peppert!

17:00: Ember a robot ellen vetélkedő

19:00: Robot táncverseny

