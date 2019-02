Még több sztárfellépőt jelentett be a Sziget!

A világ 5. legnagyobb zenei fesztiválja idén is ígéretes line-uppal érkezik, augusztus 7-13 között ismét világsztárok lepik el a Hajógyári szigetet. Ed Sheeran után újabb közönségkedvenc headlinert jelentettek be, aki nem más, mint a díjkiosztó gálák sztárja: Post Malone!

A már bejelentett fellépők sorához vele együtt csatlakozik a Franz Ferdinand, James Blake, Years & Years, Tove Lo, Razorlight, Son Lux, Richie Hawtin, CLOSER, Jain, Yeasayer, Yellow Days, Tove Styrke, Masego, IAMDDB, Protoje & The Indiggnation, Xavier Rudd, Wanda, W&W, Vini Vici, Carnage, Sigala, Hucci, Elderbrook, Roosevelt, Anna of The North, Fakear, Valeras, Welshly Arms.

A korábban nyilvánosságra hozott előadók:

Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix, Richard Ashcroft, Catfish & The Bottlemen, Kodaline, Chvrches, Jungle, The Blaze, Maribou State, IDLES, Parcels, Superorganism, Pale Waves, Boy Pablo, Frank Turner & The Sleeping Souls, Alma, Gang Of Youths, Of Mice & Men, Frank Carter & The Rattlesnakes, Yungblud, Tamino.

