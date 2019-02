Téli randihelyszínek és -programok Budapesten

Meleg időben ezer meg ezer lehetőség nyílik egy romantikus randevú eltöltésére, de télen hajlamosak vagyunk hamar kifogyni az ötletekből. 7 olyan programot gyűjtöttünk össze, amelyet az időjárástól függetlenül élvezhetünk a jobbik felünkkel.

1087 Budapest, Kerepesi út 9.

Moziélmény a maximumon! Ha szerettek filmet nézni, de valamivel mégis többre vágytok annál, mint amit a “hétköznapi” mozik tudnak nyújtani, látogassatok el a Cinema City Aréna VIP filmvetítéseire. A jegyek magukban foglalják a korlátlan svédasztalos és büfékínálatot, amelyekből 30 perccel a film kezdete előtt szemezgethettek. A finomságokat magaddal vihetitek a moziterembe, ahol kényelmes bőrfotelek és egy kis asztal vár titeket. A kínálat részét képezik alkoholos italok és üdítők is, illetve egy olasz séf által megálmodott menüsor.

1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A felújított Szépművészeti Múzeum 5 állandó kiállítása igazi kulturális csemegeként szolgál a kultúra szerelmeseinek: az Ókori Egypitom, a Klasszikus ókor, az Európai művészet 1250-1600, az Európai szobrászat 1350-1800, és a Magyarországi művészet 1600-1800 tárlatok egész évben megtekinthetők, de időről időre érdekes időszaki kiállításokkal egészülnek ki. 2019 áprilisában nyílik az első magyarországi Michelangelo-kiállítás, míg októbertől egy a flamand festészet aranykorát bemutató tárlat lesz látogatható, ahol Rubens és Van Dyck remekművei lesznek fókuszban. Ha mindez nem lenne elég, a múzeum lélegzetelállító belső tereiért külön megéri rászánni egy délutánt az intézmény bebarangolására.

1137 Budapest, Katona József u. 21.

Akár első randihoz is remek helyszín lehet a Nyugati pályaudvartól pár perc sétára található Társa’s Játék Bár, ahol számtalan társasjáték közül válogathattok, de akár becsatlakozhattok egy nagyobb társaságba is játszani egy jót. A beugró 800 forint, aminek a fele lefogyasztható, csütörtökönként pedig 50%-os diákkedvezmény is igénybe vehető. A játékbárban meg is vásárolhatjátok a társasokat, de akár egy 5 vagy 10 alkalmas bérletet is beszerezhettek.

1222 Budapest, Nagytétényi 37-43.

A nem mindennapi állatkert az év minden napján reggel 10 és este 8 óra között fogadja a majmokra, teknősökre, aligátorokra, cápákra, rájákra és más vízi élőlényekre kíváncsi látogatókat. Hétköznapokon érdemes végignézni az etetéseket is, amelyek közül a legnépszerűbb természetesen a cápaetetés csütörtökön délután 3 órakor. Idén külön kedvezménnyel kedveskednek a Valentin-napon a Tropicariumba látogató szerelmespároknak: a jegyvásárláskor csókot váltó párok féláron fedezhetik fel az állatkertet.

1072 Budapest, Dob u. 38.

A Dob utcai Budapest Makery egy nem mindennapi étterem: miután kiválasztjátok az étlapról a fogyasztani kívánt ételeket, kiporciózva megkapjátok a hozzávalókat, amikből videós segítséggel nektek kell elkészítenetek a fogásokat. Olyan különleges ételeket varázsolhattok a saját tányérotokra, amelyekről nem gondolnátok, hogy képesek vagytok rá; ilyen például a szarvasgerinc mákkal, szilvával és juhtúrós galuskával vagy a rosé kacsamell lecsópürével és bébizöldségekkel. Asztalfoglalás kötelező!

1083 Budapest, Illés u. 25.

Télen is nyitva áll az 1771-ben alapított VIII. kerületi Fűvészkert, amely március 31-ig reggel 9 és délután 4 óra között várja a látogatókat. Az őszi/téli időszakban is érdekes programokon vehetnek részt a látogatók, ilyen például a február 10-ei Virágzó orchideák c. szakvezetés. A felújított üvegházak gyönyörű növényeket és virágokat rejtenek egész évben, de persze a szabadban is fel lehet fedezni néhány különleges példányt télen.

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.

A Láthatatlan Kiállítás egy különleges, interaktív utazás egy láthatatlan világba, ahol teljes sötétségben próbálhattok meg eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. Megtapasztalhatjátok, milyen érzés az egyik legtöbb információt adó emberi érzékszerv, a látás nélkül élni, és hogyan erősödnek fel egyéb érzékeitek. A kiállítás tárlatvezetői vakok és látássérültek, akik különféle élethelyzetekben segítenek nektek eligazodni, többek között megtanulhattok a városi forgatagban közlekedni és rendezni a számlát egy étteremben. A láthatatlan utazás speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történik, ahol egyedi hanghatások és helyszínre szabott illatok segítik, hogy igazán életszerű élményben legyen részetek.