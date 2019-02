Mit keres egy stand-upos egy konditeremben? – Litkai Gergellyel beszélgettünk

Talán kevesen asszociálnak Litkai Gergelyről a mozgásra. A stand-upos évekkel ezelőtt szenvedett “kapunyitási pánikot”, aminek köszönhetően rendszeresen jár sportolni. Elmondása szerint nem csak testéhez sikerült közelednie, de közben a hétköznapi problémáitól is el tud távolodni.

Három éve jársz személyi edzőhöz. Mi vitt rá az életmódváltásra?

39 évesen döntöttem úgy, hogy nem akarok egészségtelenül meghalni, legyek csinos a ravatalon, ha mégis menni kell. Az általában 40. születésnapnál jelentkező kapuzárási pánik helyett én inkább kapunyitást éreztem: vissza akartam találni a testemhez. Yuval Noah Harari századunk egyik legnagyobb problémájának nevezi a saját testünktől való eltávolodást, ezt éreztem meg én is. Jó, ha az ember meg tud csinálni bizonyos gyakorlatokat, ez önbizalmat ad, ráadásul imádom a tényeket, a számokat, és ezek mind azt igazolják, hogy a rendszeres, tudatos testmozgás szinte minden olyan területen segít, ami problémás lehet abban, hogy az ember méltóságteljesen és jó minőségben tudja leélni az életét.

Mi segített abban, hogy ne hagyd ott a termet?

Mivel menedzserként töltöm napom jelentős részét és stand-uposként az estéimet, a legtöbbet azt segített, hogy beírtam egy fix időpontot a naptáramba, amikor az edzőmmel, Popovics Tamással találkoznom kellett, és fegyelmezett multikatonaként ezt kivétel nélkül betartottam. 3 év alatt talán háromszor késtem, összesen kétszer mobiloztam edzésen, és nagyon ritkán kellett lemondanom egy-egy alkalmat, amit megpróbáltam pótolni, amint lehetett.

Mit tanácsolnál azoknak, akik rászánják magukat az edzésre? És mit azoknak, akik nem?

Kevés olyan időtöltés van, ami ennyire hasznos, mint az edzés. Én mindenképpen javaslom a személyi edzővel való munkát, mivel inspiráló, megelőzi a sérüléseket, reális fejlődést garantál és biztosítja a felesleges szenvedés elkerülését. Főleg akkor igaz ez, ha valaki régen nem mozgott rendszeresen vagy nincsenek olyan alapjai, amikre jól tudna építkezni. Ha valaki nem mozog, olyan lehetőséget szalaszt el, ami később nehezen pótolható, lemond egy olyan életminőségről, ami végső soron csak rajta múlik, és megfosztja magát attól, hogy amikor ez a későbbiekben számít, 60 vagy 70 felett, igazán uralni tudja az életét.

Miért a Life1 Finess-t választottad?

A lakásomhoz és a Dumaszínházhoz is közel van, jól felszerelt, ráadásul még a parkolónk is közös. Nagyon jó a hangulat, öröm idejönni edzeni, és számomra nagyon pozitív, hogy az edzőket folyamatosan képzik. Mivel én is információfüggő vagyok, állandóan új érdekességekkel lehet találkozni egy olyan területen, amiről viszonylag keveset beszélgettem korábban, a mozgásról, az emberi test működéséről. Nem hittem volna, hogy valaha is hosszan fogok eszmét cserélni a PowerPlate vagy a Kaatsu előnyeiről, a légzésről vagy éppen az optimális kardióedzésről.

Mik a céljaid az edzéssel?

Azt szeretném első sorban, hogy egészséges legyek, jobb legyen a mozgáskoordinációm, megelőzzem az olyan betegségeket, amik a stresszből vagy a mozgásszegény életmódból adódnak. Alkatilag nem vagyok egy Chris Hemsworth, aki fél év alatt Thorra gyúrja magát, nekem három év alatt sikerült előállítanom egy pólóban sem kellemetlen humoristát. Mivel minden hétvégén teljesítménytúrázom, fontos, hogy fejlődjön az állóképességem, és fájdalom vagy nagyobb megerőltetés nélkül tudjak megcsinálni egy 30-40 vagy akár 50 kilométeres túrát is.

Segít a fitness a közélet feldolgozásában is?

Az edzésben az a jó, hogy az ember arra fókuszál, amit csinál, és a fejéből kiesnek a zavaró vagy idegesítő gondolatok. Arra tudok csak koncentrálni, hogy hány csípőemelés van hátra vagy még hány kör van az airbike-on. Erre az időre törlődnek a hétköznapi problémák, vagy ha eszembe is jutnak, távolinak és lényegtelennek tűnnek.

Ki volt a legnagyobb sztár, akivel a teremben találkoztál?

Dombival rendszeresen összefutunk az Alleeban, de találkoztam már filmrendező barátommal, Orosz Dénessel is itt, vagy Lukács Gergely tubaművésszel, aki a Virtuózokban volt döntős, de a színházi projektünkben, a DEKK-ben játszó színész kollégákkal, Stefanovics Angélával vagy Rainer-Micsinyei Nórával is találkoztam itt a Life1-ben. De láttam egyszer közelről Rippel Ferit is, aki olyan súlyokat emelt meg hirtelen, hogy lepergett előttem több évi edzéstervem, Google-táblázat formátumban.

Van edzőtermi poénod?

Igen, szoktam mondani, hogy az ember teste 40 felett olyan, mint az amőba, ha valahol megkeményedik, máshol kitüremkedik. Illetve: olyan vagyok, mint egy lufikutya.