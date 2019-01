Reflektorfényben a táncművészet – 24 előadás 9 premier a Budapest Táncfesztiválon

Egyedülálló magyarországi bemutatókkal, külföldi és hazai sztárokkal, formabontó előadásokkal készül Közép-Európa egyik legnagyobb tánceseménye, a Budapest Táncfesztivál. Február közepétől két hétig a táncvilág reflektora Budapestre irányul. A nemzetközi kulturális esemény idén a Nemzeti Táncszínház új épületének ünnepélyes megnyitójával veszi kezdetét február 15-én.

A tánc fővárosa lesz két hétig Budapest: optikai csalódás, Leonard Cohen dalai, Bulgakov és Chagall inspirációk – csak néhány érdekesség a 2019-es Budapest Táncfesztivál előadásai közül, amelynek keretében Kanada, Franciaország és Svájc legnevesebb táncegyüttesei és a legnagyobb magyar tánctársulatok a klasszikustól a legmodernebb stílusig összesen 24 előadással várják az érdeklődőket.

Az idei fesztivál amiatt is különleges lesz, mert február 15-én nyílik meg a Nemzeti Táncszínház új épülete, amelynek köszönhetően ismét lesz szentélye a táncnak hazánkban. Az egy hónap múlva megnyíló létesítmény a budapesti Millenáris Parkban kapott helyet. Az egykori ipari épületet kifejezetten táncelőadásokra tervezték át, így a nemzetközi szinten is kimagasló magyar táncegyüttesek egy elsőrangú, a táncműfajt speciálisan kiszolgáló játszóhelyen mutathatják be a jövőben produkcióikat. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak is megfelelő színház nagyteremében 368, míg kistermében 120 művészetet kedvelő néző foglalhat helyet. A ZDA – Zoboki Építésziroda által tervezett, különleges építészeti megoldásokat felvonultató épületben kiemelkedőnek számít a pillérek nélküli előcsarnoki tér felett ’lebegő’ kisterem a maga 1500 tonnányi vasbeton szerkezetével.

A fesztivál nemzetközi sztárvendégei a BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, akik Leonard Cohen, Kanada egyik legnagyobb zenei nagykövetének dalait öntik mozdulatokba, három nemzetközileg elismert koreográfus segítségével. Emellett a svájci Philippe Saire, a kísérleti koreográfia és a képzőművészet egyik kiemelkedő alakja két előadással érkezik Budapestre. A gyermekeknek készült Hocus Pocus a képek hatalmán, mágiáján és az általuk kiváltott érzéseken alapul, míg a Vacuum című darabjában az optikai csalódás és két táncos testének kis részei egyfajta képgalériát alkotnak, amelyben számos kiváló festő és alkotó művét megtalálhatjuk, Rembrandttól Bill Violán át Caravaggioig.

A Magyarországon először fellépő, a kortárs tánccal átszőtt hip-hop formanyelvét használó Company Wang Ramirez produkciójában öt táncos, egy hatodik, titokzatos személy, valamint egy fehér és szinte átlátszó gömb kelt igazán meglepő hatást a Nemzeti Táncszínház színpadán. – mondta Ertl Péter. Hozzátette: A külföldi társulatok előadása mellett öt nagy hazai együttes bemutatója is színesíti a választékot.

A Táncfesztivál a Győri Balett legújabb, a Passage címet viselő premierjével indul, kiegészülve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenekarával a Nemzeti Táncszínház nagyszínpadán, illetve a PianoPlays című etűdök, amelyben Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoraművész közreműködik. Majd a Kecskemét City Balett Traviatája ifjabb Alexander Dumas regényét „A kaméliás hölgy” örök klasszikusát és Verdi csodálatos operáját egyesíti a tánc formanyelvével. A Miskolci Balett a filmtörténet egyik legnagyobb alkotását, Truman Capote kisregényét és az Audrey Hepburn főszereplésével készült filmet veszi alapul legújabb, Álom luxuskivitelben című bemutatójához. A Székesfehérvári Balett Színház alkotásában a társulat mellett két egyedülálló, gazdag életutat, egyúttal művészi pályát bejárt, művészi hivatásukban jelenleg is aktív táncművész – Lőrinc Katalin és Krámer György – és egy különleges tehetségű, kreatív zeneművész, Lőrinszky Attila lépnek színpadra. A Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás új koreográfiáját, a Credot táncolja, amely a Grammy-díjas Arvo Pärt karrierjének legfontosabb és legdrámaibb kollázs darabja. A Budapest Táncszínház pedig Zachár Lóránd darabját mutatja be, amelyet Bulgakov és Chagall munkássága inspirált.

Természetesen balett sztárok is szerepelnek a programban – hangsúlyozta Ertl Péter. A Magyar Nemzeti Balett Turning point című gálaműsora az együttes klasszikus repertoárjából ad válogatást, míg a Threestyle című új modern estje három meghatározó koreográfus-egyéniség Hans van Manen, Sharon Eyal, William Forsythe) munkáját mutatja be.

Kuriózumként egy néptánc produkció is szerepel a fesztivál műsorán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes látványos táncképekkel, megható lírai pillanatokkal, az eredeti népzene mellett színes zenei kísérettel idézi fel a magyarság híres történelmi eseményeit, kiemelkedő személyiségeit, dicső küzdelmeit a Magyar hősök, csaták és szerelmek című bemutatójukban.

Fiatal tehetségekből sem lesz hiány, az Imre Zoltán Program keretében négy ifjú alkotóművész mutatkozik be a fesztivál keretében. Cuhorka Emese–Molnár Csaba Mestermunka, Antal-Jobbágy-Pál Akkor majd a gólya, a DART Társulat Alpha és Mádi László Térfalók című produkcióit láthatják az érdeklődők a Nemzeti Táncszínház Kistermében.

Végül, de nem utolsó sorban, két Lábán-díjas előadást is műsorra tűzünk, Goda Gábor Cseppkánon rendezése 2015. évi legjobb kortárs táncelőadásként, a magyar színházi élet egyik meghatározó, független csapata, a Forte Társulat V. Vonósnégyes/ Concerto című műve pedig 2017-ben nyert Lábán Rudolf díjat.