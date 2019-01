A beach body télen készül – 5 beltéri mozgásforma, amikkel elérheted

Te is megfogadtad az év elején, hogy leadsz pár kilót, vagy esetleg pont, hogy magadra szedsz egy kis izmot? Vajon megvan még az év eleji lendület? Az ilyen típusú januári fogadalmakat sokkal könnyebb betartani, ha megtalálod a hozzád legjobban passzoló mozgásformát. Ebben próbálunk most segíteni mindazoknak, akik nyáron kifogástalan beach bodyval szeretnének büszkélkedni.

TRX

A TRX legnagyobb előnye, hogy könnyen hordozható eszköz, mellyel megszámlálhatatlanul sok gyakorlatot lehet végezni, lényegében bárhol, ahol fel lehet akasztani a hevedert. A gyakorlatok végzése közben legtöbb alkalommal a saját testsúlyodat használod, így a TRX akkor is jó választás, ha növelni szeretnéd az izomtömeged. A TRX-gyakorlatok többsége nem csak egy izomcsoportot dolgoztat meg, a core-izmoknak (vagyis a törzsizmoknak) szinte az összes gyakorlatnál fontos szerepük van.

CrossFit

Amikor a B’Bros2-ben kipróbáltuk a mozgásformát, az edző a “felnőttek tornájaként” definiálta a CrossFitet. Ha egy cross-órára jelentkezel, elég sok eszközzel találkozhatsz: hajókötéllel, medicinlabdával, súlyzóval, kettlebell-lel. A mozgásforma lényege, hogy funkcionális erőre tegyél szert, vagyis a cél az, hogy játszi könnyedséggel tudd hazavinni a bevásárlószatyrot a hétvégi nagy bevásárlások alkalmával. Egy jól felépített CrossFit óra nemcsak az erőnlétedet növeli, a magas intenzitású gyakorlatoknak hála jól meg is izzaszt, és segít megszabadulni a pluszkilóktól.

Spartan training

A spártai edzés 2006-ban, a 300 című filmnek köszönhetően robbant be a köztudatba. Bár a spártai edzés hasonló a CrossFithez (itt is a funkcionális erő növelése a cél, nemcsak izomfejlesztő, hanem kardiógyakorlatok is beleférnek egy edzésbe), itt sokkal nagyobb szerepet kap a saját testsúlyos gyakorlatok illetve a kettlebell. Ez talán az egyik legkeményebb edzésforma, amit inkább azoknak ajánlunk, akik izomtömeget akarnak növelni. Azoknak pedig, akik már elég edzettnek érzik magukat, ajánljuk a Spartan Race versenyeket, ahol úszni, kúszni, mászni és súlyt emelni is kell.

Spinning

Ha az elsődleges célod a fogyás, a te sportod a spinning. Hatvan percnyi tekeréssel ugyanis akár 7-800 kalóriától is megszabadulhatsz. A spinning legpozitívabb tulajdonsága, hogy nem túl komplikált: itt tényleg csak tekerni kell. Éppen ezért még azok is bátran jelentkezhetnek egy spinning-órára, akik mindeddig messziről elkerülték a fitness-termeket. A biciklin be tudod állítani az ellenállást, amit ha növelsz, azt érheted el, hogy sokkal nehezebb lesz tekerned, mintha mondjuk egy hegyre caplatnál éppen felfelé. Hogy miért jó ezt csinálnod? Mert így még több kalóriát égethetsz el.

Úszás

Az úszást sem azoknak ajánljuk, akik az izmaik szeretnék fejleszteni, noha kétségtelen, hogy szép, deltás hátra tehetünk szert vele. Az úszás remek kardióedzés lehet, ráadásul a gerincet is stabilizálja, a hátfájósaknak különösen ajánlott mozgásforma. Míg a fentebbi mozgásformáknál ha szabálytalanul végzed a gyakorlatot vagy nem melegítesz be eléggé, könnyen megsérülhetsz, az úszás az egyik legsérülésmentesebb sport.