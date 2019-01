Bár a hóból nekünk is kijutott mostanság, azért irigykedve nézzük ezeket a fantasztikus havas hegycsúcsokat, ugyanis szívesen töltenénk ilyen gyönyörű helyen a hétvégénket.

Ráadásul nem is kell olyan messzire mennünk, ha testközelből szeretnénk élvezni a képeken látható látványt. Czakó Balázs, fotós Ausztriában készítette a fotóit, tavaly év végén. A hegycsúcsok megmászása után még arra is volt ereje, hogy a karácsonyi vásárban is készítsen néhány hangulatos pillanatképet.