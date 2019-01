5 program az Esernyős februári kínálatából

Az Esernyős kulturális térként és kávézóként működik 3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól. Koncertek, kiállítások és vetítések mellett igazi kávékülönlegességek várnak mindenkit egész évben. Az Esernyős februári programkínálatából szemezgettünk.

Wine Time – Borászdinasztiák – február 08. – 19.00

Hogyan valósul meg a családi vállalkozásként működő magyar borászatoknál a stafétabot átadása, a hagyomány továbbvitele, a tapasztalatok és a szaktudás átörökítése, a családi vagyon és a szellemi tőke megóvása? Áldás vagy kényszer-e mindez az utódok számára? Míves borok kóstolása közben keressük a választ borszakértőnkkel, a sorozatunkból kihagyhatatlan DJ-dallamok kíséretében. Előadó: Káli Ildikó sommelier. Dj-k: International Love Affair. A program 18 éves korhatárhoz kötött. A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció február 07-én éjfélig az info@esernyos.hu e-mail címen vagy a +36 30 883 1953 telefonszámon. Jegyár: 3.500 Ft.

Szindbád Szerda – Szesztay Dávid: Dalok bentre – február 13. – 19:00

“A Kiscsillag multiinstrumentalista gitárosa egymaga rakta össze első szólóalbumát, és mondhatni családi vállalkozásban adta ki zenekarvezetője, Lovasi András kiadójánál, aki két dalszöveget is jegyez a 34 perces albumon. A szofisztikált elektronika megjelenése nem új, de a zongora értő használata itthon ritka és megbecsülendő. Melankolikus belső utazás erős Radiohead-hatással, kellemes meglepetés, az idei év legjobb hazai debütálásának egyike.” Réz György, Recorder.hu. Jegyár: 1.500 Ft.

Esernyős Live – Bowies Keep Swinging – február 14. – 20.00

Folytatódik az Esernyős „best of tribute band” sorozata. A nemrégiben elhunyt hatszoros Grammy-díjas zenész, színész életművére, munkásságára épülő exkluzív kosztümös produkció a kanadai illetőségű énekes Don Johnson „alakításának” köszönhetően világszínvonalon prezentálja Bowie slágereit. Jegyár: 1.000 Ft.

TÁNC ÉS… Erotika – A mozgás és a csábítás közös története – február 15. – 19.00

A Nemzeti Táncszínház legújabb előadás-sorozata szórakoztató módon mutatja be, hogyan kapcsolódik a tánc életünk különböző perspektíváihoz, Lakatos János nívódíjas koreográfus, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanárának multimédiás előadásában. Ebben a hónapban a tánc és az erotika közös történetét járjuk körbe, új perspektívába állítva a szépség fogalmát. Közelebbről is megismerünk pár lenyűgöző testű táncost és táncosnőt, megvizsgáljuk, mitől számít csábosnak a mozgás (és mitől nem). Korokon és földrészeken keresztül utazva gyönyörködünk a női kecsesség és a férfi virtus táncos sokszínűségében, bepillantva mindkét nem elméjébe az erotika szemüvegén keresztül. Izgalmas történetek és ritka felvételek várják önöket ebben a lebilincselő 110 percben, régi idők merész kísérleteitől a legújabb trendekig! A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jegyvásárlás javasolt! Jegyár: 1.500 Ft

Esernyős Live – Kodachrome – február 28. – 20.00

Folytatódik az Esernyős „best of tribute band” sorozat. A 60-as évek talán legnépszerűbb duójaként ismert Simon & Garfunkel páros, a The Sound of Silence, a Mrs. Robinson, a The Boxer, a Cecilia, az El Condor Pasa (If I Could), és a Bridge Over Troubled Water szerzőjeként és persze a Diploma Előtt c. film betétdalai által vált világhírűvé. A méltán híres dalokat Méhes Adrián és Jobbágy Bence a Muriel zenekar dalszerző párosa interpretálja. Jegyár: 1.000 Ft