11 tavaly nyílt hely, amit imádunk

Nálunk egy kicsit még mindig 2018 van, legalábbis a következő cikk erejéig biztosan. Mivel tavaly is rengeteg új hely nyílt, muszáj voltunk egy listába gyűjteni azokat, melyek a legközelebb állnak a szívünkhöz. Mutatjuk is, melyek a kedvenc 2018-ban nyílt helyeink.

Újabb partizán kávézó került fel a budapesti gasztrotérképre a Double Shot második üzletének megnyitásával, ami a Pozonyi út után így már a Veres Pálné utcában (a Kálvin tér közelében) is várja a különlegességre szomjazókat. Specialitásaik között olyan egzotikumok közül lehet választani, mint a matcha latte vagy az algás-kókusztejes-gyömbérporos blue smurf. Látogass el a kávézóba, és győződj meg róla személyesen, mi születik a minőség és a különleges ízek találkozásából.

Cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 33.

Ha kíváncsi vagy, milyen különleges műalkotás található a Double Shotban és mi a története, olvasd el a tulajdonossal készített interjúnkat!

A BÉLA (bár, étterem, lakás, arborétum) egy hiánypótló, varázslatos kávéház, étterem és bár, ami 2018 tavaszán nyitott meg az egyre nyüzsgőbb Bartók Béla úton. A tulajdonosoknak sikerült egy otthonos, sokszínű helyet kialakítaniuk, amit őrült dekorációval dobtak fel. A kínálatban tiszteletre méltó rum- és gin választék áll a vendégek rendelkezésére, de az ételekre sem lehet panasz. A finomságokat nem mellesleg zöldellő növények dzsungelében fogyaszthatja el a betérő vendég. A Citadellától nem messze és a Nagy Vásárcsarnoktól kőhajításnyira található Béla csupán néhány hete üzemel, ám kivételes hangulatával máris beszerzett pár törzsvendéget. A csapat még kezdő, de lelkes, így biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan a kiszolgálást is tökélyre fejlesztik.

Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 23.

Nyáron egy Nagymező utcai foghíjtelken élvezhettük a Tereza mexikói ízeit, az étterem azonban elfoglalta végleges helyét az egykori Bordó Bisztró épületében, ahol a hét minden napján várja vendégeit. A Kelemen Áron- és Jorge Martinez-vezette konyha helyben készült, autentikus mexikói ételeket kínál, a friss tortilláktól az ínycsiklandó guacamoléig. Az olyan főételek mellett, mint a ropogós hasaalja és a karamellizált csontvelő, a Terezában tipikus mexikói italokat is kóstolhatunk, többek között tequilát, mezclát, és borokat.

1065 Budapest, Nagymező utca 3.

Egy elhanyagolt terület pár perc sétára a Müpától és a Rákóczi híd pesti hídfőjétől ad otthont a Város és Folyó Egyesület legújabb közösségi projektjének, a Valyo Kikötőnek. A folyóparti kezdeményezés célja, hogy élettel töltse meg az ipari placcot egy olyan szabadtéri rendezvényközpont segítségével, ami workshopokat, koncerteket, művészeti fesztiválokat, bulikat, sporteseményeket és filmvetítéseket bonyolít le. Ha szívesen élveznéd egy új Duna-parti hely fesztelen hangulatát, 2019 nyarán is irány a Valyo Kikötő!

1095 Budapest, Hajóállomás utca 1.

A Stand25 Szulló Szabina és Széll Tamás lehető legkomolyabban vett örömkonyhája a Hold utcai piacon.

Szabad magyar konyha, amely az alapanyag tiszteletére épül, egy laza, barátságos hangulatú bisztróban. Az étlapon szerepel néhány emblematikus fogás, amely az elmúlt években alaposan összeforrt Szabina és Tamás nevével, mint például a gulyásleves vagy a rakott krumpli. A többi pedig az épp rendelkezésre álló alapanyagokon és a kreatív képzeleten múlik. Az étteremben kiváló magyar borok, kézműves sörök, champagne és többféle gintonic is elérhető, valamint a piacon egyedülálló módon minőségi kávé is.

A gyorsétteremekben nem szűkölködő Oktogon és környéke tavaly új létesítménnyel bővült: a Biang Bisztró mellett nehéz úgy elmenni, hogy ne vonzaná oda tekintetünket az ablakban ékeskedő tésztanyújtó és -vágógép. A bisztró hamar elnyeri az újonnan érkezők tetszését a frissen készített ázsiai fogásaival, melyek egy ikonikus kínai séf, Wang mester receptjei szerint készülnek, aki Pekingből Budapestre érkezett, hogy megalapítsa a város egyik legjobb ázsiai éttermét. Az étlapon saláták, kiadós levesek, húsgombócok és kínai tészták sorakoznak.

1067 Budapest, Teréz körút 20.

A Batthyány téri Vásárcsarnok mögötti utcában található a Franziska, egy sikkes kis kávézó, amely egészséges reggeli ajánlatokkal, paleo süteményekkel, vegán tortákkal, és a Horváth Franciska alapító-tulajdonos védjegyévé vált desszertdobozokkal várja a betérőket. A smoothie tálak, édes és sós finomságok, saláták és levesek mellett, a hangulatos vendéglátóhelyen kortyolgathatunk finom kávékat a My Little Melbourne jóvoltából, ázsiai teát a Zhao Zhounak köszönhetően, és háromféle smoothie közül választhatunk (Almond Protein, Berry Banana, és Go Green). Ha fontos számodra az egészséges életmód, ugyanakkor édesszájú vagy, 2019-ben könnyen az új törzshelyeddé válhat a Franziska.

1011 Budapest, Iskola utca 29.

A Dohány utcai Find Food Two a Blaha Lujza tér közelében kínál tartalmas reggeli ételeket, mint például az Instagram-kompatibilis avokádós pirítós, hagyományos harapnivalókat, széles főételkínálatot (többek között pulled pork szendvicset és humusztálat), illetve olyan könnyű desszerteket, mint a granola joghurttal és fűszeres gyümölcsraguval. Ha végigkóstoltad az étlapot, igyál a sok finomságra egy jó magyar kézművessört vagy egy finom őrlésű Costa Rica-i kávét, amelyet a Lucky Cap szervíroz a Find Food Two-ba.

1074 Budapest, Dohány utca 63/B.

A Textúra elsődleges céljai, hogy játékos, ugyanakkor személyes élményt nyújtson vendégeinek és a tökéletes ízharmóniát teremtsen ételeiben. A Sárközi Ákos-vezette konyha a kísérletezéstől vissza nem riadó vendégeknek látványos, egyben mennyei fogásokat készít – kizárólag helyi gazdák termékeiből -, ilyen például a velőhab ropogós gerslivel és törökmézzel, az argentin hátszín homármártással és kolbásszal, illetve a házi galamb kávéval és csillagánizzsal.

1051 Budapest, Sas utca 6.

A Ráday utcát nem véletlenül nevezik Budapest első számú gasztronómiai utcájának: ide mennek a fővárosiak, ha valami finomságra vágynak. A Waffle & Love megnyitása még egy okkal több, amiért megéri felfedezni a kulináris élvezeteket kínáló környéket. A tágas helyiségbe hatalmas ablakok engedik be a természetes fényt, amik mellett jól esik ráérősen elfogyasztani egy bubis gofrit. Édes és sós gofrikat is kóstolhatsz a Waffle & Loveban, amikre számos feltét közül válogathatsz, mint például csokoládészósz, tejszínhab, gyümölcsök, lazac, bacon, sajt és így tovább!

1092 Budapest, Ráday utca 1-3.

Ami a vodka az oroszoknak, a grappa az olaszoknak, az ouzo a görögöknek, az a pálinka nekünk, magyaroknak. Nemzeti italunk hosszú (és gyümölcsöző) történelemmel büszkélkedhet, aminek főbb állomásai (történelmi leletek, tárgyak és képek, illetve digitális technológia segítségével) a Pálinka Múzeum interaktív kiállításán megtekinthetők. A Király utcai épület boltként, bárként és kóstolóhelyként is üzemel, több mint százféle pálinkával, melyek 30 különböző fajta gyümölcsből készülnek Magyarország 12 kifőzdéjében.

1061 Budapest, Király utca 20.